Погоня за рабочими и 8 айтишников на место: где предлагают высокую зарплату в Татарстане

В сентябре в Татарстане вакантными были 48,3 тыс. рабочих мест, больше всего в промышленности – 22%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Больше всего рабочих рук нужно на заводах

В сентябре в Татарстане вакантными были 48,3 тыс. рабочих мест, по данным Минтруда РТ.

Больше всего рабочих мест в промышленности – 22%, строительстве и ЖКХ – 18,7%, в сферах здравоохранения, образования и науки, культуры и в государственной службе – 8,9%, в сферах продаж и бытового обслуживания, оказания услуг населению – 5,3%, в транспорте – 4,6%.

Коэффициент напряженности на рынке труда «условно составляет 0,07 человека на одну вакансию». В качестве официальных безработных зарегистрированы 3,4 тыс. татарстанцев.

По данным hh.ru, острый дефицит кадров в самых массовых сферах – розничной торговле, ремонте и продажах авто, медицине, транспорте, строительстве, на производстве. На старте делового сезона отмечается сезонный подъем спроса на специалистов в IT (на 16%), юристов (14%), в сфере логистики (10%), обслуживающий персонал и в ритейле (по 9%).

«Стали чаще искать работу и подработку после отпусков специалисты в общепите, строители, охранники, обслуживающий персонал. Штурмуют работодателей в поисках нового места и работники сферы “стратегии и инвестиции”, топ-менеджеры и IT-специалисты», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

По данным пресс-службы superjob.ru, количество вакансий в Татарстане за год выросло на 7%, а резюме стало больше на 21%, конкурс вырос на 13%, но ситуация с кадровым дефицитом еще далека от разрешения.

В топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий в регионе, по информации сервиса, в порядке убывания вошли:

Промышленность, производство Строительство, проектирование, недвижимость Ретейл Транспорт, логистика, склад, ВЭД Туризм, гостиницы, общественное питание

Средняя зарплата программиста достигла 136 тыс. рублей, сварщика – 156 тыс., токаря – 152 тыс. рублей

На фоне кадрового голода зарплаты продолжают расти в различных сферах. Средняя предлагаемая работодателями зарплата – 65,7 тыс. рублей, что на 18,3 тыс. больше, чем в начале осени 2023 года.

Есть несколько рабочих профессий, чьи доходы опережают зарплату программистов. Например, сварщики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции — абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников», – считает Альбина Султанова.

Программисты по-прежнему остаются одними из самых высокооплачиваемых и востребованных специалистов в России. Динамика роста доходов в IT-сфере достаточно активная. Средняя зарплата программиста в Татарстане сейчас достигает 136 тыс. рублей, что на 13,5 тыс. больше, чем в начале этого года.

«Среди представителей линейных позиций именно у IT-специалистов сегодня самые высокие заработные платы. И это неудивительно, учитывая тот факт, что технические вузы Татарстана ежегодно входят в топ-20 рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT», – отметили в superjob.ru.

Между тем есть целый ряд профессий и должностей, в том числе и из IT-сферы, которые дают возможность заработать больше. Первое место по итогам лета по уровню дохода занимает профессия гейм-дизайнера (350 тыс. рублей), на втором месте – остродефицитные дата-сайентисты (240 тыс. рублей), следующие несколько позиций занимают по уровню дохода управленческие должности.

Также есть несколько рабочих профессий, например, водитель категории Е (250 тыс. рублей), сварщик (156 тыс. рублей), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (по 152 тыс. рублей), чьи доходы опережают зарплату программистов (137 тыс. рублей).

«В разгар осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов»

Для топ-менеджеров наиболее выгодные предложения этой осенью предлагают татарстанские работодатели из сферы телекома (в среднем 230 тыс. рублей в месяц). На втором месте рейтинга находится сфера управления многопрофильными активами (170 тыс. рублей), на третьем – продуктов питания (153 тыс. рублей), далее идут автобизнес, услуги для бизнеса, промышленное оборудование, электроника и приборостроение (по 150 тыс. рублей).

По мнению экспертов, из-за повышения активности соискателей поиск работы в регионе стал более интересным, его сложность зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальной считается ситуация, когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое обычно происходит в феврале и в августе, эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция среди соискателей помогает быстрее найти подходящее место работы.

«В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если вам важен выбор и количество возможностей, планируйте поиск работы на март-апрель или август-сентябрь-октябрь», – советует Альбина Султанова.

В IT-сфере готовы платить за опыт

Как сейчас обстоят дела с вакансиями в доходной IT-сфере? За последние месяцы татарстанские работодатели разместили на hh.ru более 3,3 тыс. вакансий. В половине из них есть строгое требование к опыту работы в IT от одного до трех лет. Еще треть вакансий доступна более опытным соискателям со стажем от 3 до 6 лет, 3% предложений адресовано суперспециалистам со стажем более 6 лет.

На начинающих айтишников без опыта спрос взлетел сильнее всего относительно других категорий работников Фото: © Владиир Васильев / «Татар-информ»

«Джунам (позиция junior, с английского — младший, – прим. Т-и) без опыта в Татарстане доступны лишь 18% вакансий. Казалось бы, что это совсем мало, но если сравнивать с прошлым годом, мы увидим, что спрос на джунов у местных работодателей растет, причем именно на начинающих специалистов спрос взлетел сильнее всего относительно других категорий работников», – заметила Султанова.

Так, для начинающих айтишников доступно более 800 новых вакансий, что на 73% больше, чем осенью 2023 года. А вот спрос на IT-спецов со стажем в профессии более 6 лет в регионе вырос лишь на 33%. Лояльность к начинающим специалистам у работодателей Татарстана растет параллельно углублению кадрового дефицита.

«Это, конечно, вовсе не значит, что сейчас любого джуна возьмут не глядя. Для работодателей все еще важны знания и компетенции, но найти работу в IT-сфере сейчас существенно проще, чем раньше», – поясняет Султанова.

По данным спикера, средняя зарплата, которую сейчас предлагают начинающим IT-специалистам в Татарстане, достигла 58,5 тыс. рублей, что на 5 тыс. больше, чем в третьем квартале 2023 года. При этом есть целый ряд достаточно сложных IT-профессий, где даже молодые спецы могут получить доход выше рынка. К примеру, дата-сайентист может заработать 105 тыс. рублей, аналитик данных – 80 тыс., системный аналитик – 75 тыс. рублей.

«Стартовый оклад программиста PHP в Казани составляет от 70 до 100 тыс. рублей в месяц. IT-сфера имеет высокий порог вхождения, в приоритете — практический опыт. Именно за него и готовы платить. Устроиться в IT без опыта, только закончив курсы, сегодня непросто, особенно учитывая тот факт, что конкурировать приходится с выпускниками лучших университетов», – заметили в superjob.ru.

Компании предлагают бесплатный фитнес, питание и служебное авто

Какие «плюшки», помимо роста зарплат, предлагают работодатели соискателям в условиях кадрового дефицита? В золотой стандарт льготных гарантий, которые сейчас предлагают предприятия и компании Татарстана, входят ДМС (72%), мобильная связь (62%), компенсация или организация питания (18%), а также доставка сотрудников до места работы и обратно (16%).

Помимо роста зарплат, работодатели предлагают различные «плюшки» в виде компенсаций за питание и жилье, трансфер до работы и т.д. Фото: © «Татар-информ»

Также в список льгот у татарстанских компаний входят оплата спорта (13% работодателей), предоставление автомобиля компании (10%), реже – страхование от несчастного случая (8%) и страхование жизни работника (5%).

«Интересно, что работодатели Татарстана чаще, чем в целом по ПФО, предлагают ДМС своим работникам: по Поволжью такая льгота есть у 63% работодателей. Пересмотр зарплат уже провели 48% работодателей, средний объем роста составил 10% к текущему уровню дохода работников. Для сравнения: по ПФО средний уровень индексации зарплаты составил 5%», – отметила Султанова.

На рынке стало больше компаний, которые предоставляют жилье или компенсируют затраты на его аренду. Работодатели чаще готовы брать людей без профильного опыта и обучать. Развивая работу по удержанию персонала, предприятия стали включать в компенсационные пакеты консультации психологов и психотерапевтов. Так они стремятся предупредить профессиональное выгорание и последующее увольнение ценных сотрудников.

Людей все больше привлекают условия работы и доход, нежели нестандартный подход к описанию вакансий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперты отмечают еще одну интересную тенденцию. Оказывается, работодатели все чаще стараются создавать вакансии, в том числе названия должностей в них, с классическими требованиями и без фантазии. Так, различные «волшебники продаж», «маги обзвонов», а также «гуру стратегий» уходят в прошлое, уступая место общепринятым названиям профессий. Это связано с тем, что людей все больше привлекают условия и доход, нежели нестандартный подход к описанию вакансий.

При этом работодатели стали чаще искать и называть новые профессии, которые активно развиваются в ряде сфер. Например, скаутов, ребалансеров и чарджеров часто ищут транспортные компании. Это специалисты, которые занимаются перевозкой электросамокатов, расстановкой самокатов по парковкам. Также бьюти-индустрия все чаще ищет касуляторов – помощников мастеров по наращиванию волос. Встречаются и действительно редкие варианты вакансий, например, на должность бортинженера-испытателя или ВИП-стилиста.

Банки и провайдеры нуждаются в инфобезопасниках

По мнению собеседников «Татар-информа», региональный рынок труда показывает удивительную стабильность в самые турбулентные времена. Сейчас он имеет четкие соискательские черты – это рынок рабочих линейных синеворотничковых профессий. Но при этом есть несколько интересных особенностей.

Так, уровень конкуренции среди IТ-специалистов в Татарстане вырос до восьми человек на место, а это небывалый показатель для данной сферы за последние несколько лет. Тренд связан с повышенным интересом кандидатов к вакансиям, ведь число резюме растет каждый месяц.

В современных реалиях растет спрос на инфобезопасников как в Татарстане, так и в целом по России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Улучшается ситуация и с так называемым зарплатным пузырем, когда соискатели рассчитывали на определенный уровень зарплат, который был едва сопоставим с рыночным. Теперь IT-специалисты становятся более договороспособными — и это хорошая новость для компаний», – отметила Альбина Сулатнова.

Кроме того, в современных реалиях растет спрос на инфобезопасников как в Татарстане, так и в целом по России. В регионе у компаний из IT-индустрии каждая третья вакансия – в данной области. На втором месте по спросу на таких специалистов – банки и финансовая сфера, а на третьем месте – работодатели из сферы телекома и связи.

По мнению эксперта, спрос на таких специалистов и дальше будет держаться на высоком уровне и, возможно, расти, особенно на фоне непрекращающихся атак хакеров. Так, за неполный 2024 год в татарстанском сегменте инфобезопасности объем вакансий достиг 80% от объема за 2023 год.

Продажи – еще одна из немногих профессиональных групп, которая всегда на плаву, даже в самые непростые времена. Как и во многих других профгруппах, растет число вакансий для рабочего персонала.

Cпрос на соискателей рабочих специальностей будет расти Фото: © «Татар-информ»

Аналитики фиксируют небывалый подъем спроса на синих воротничков, гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции.

«Прогнозируем, что спрос на соискателей рабочих специальностей будет расти, а предложения людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Не стоит забывать: эта категория — одна из самых активно работающих в ВПК и уходящих на СВО», – заметила Альбина Султанова.

Спикер также отметила нехватку инженерно-технических специалистов на производстве, где на одну вакансию сейчас приходится два резюме. Спрос на инженеров различных специализаций, а также узких производственных специалистов отмечается уже давно при плавном росте спроса со стороны работодателей.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»