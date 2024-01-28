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Экономика 28 января 2024 00:29

За год Россия поставила дружественным странам 76 млрд кубометров газа

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В течение 2023 года Россия экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа. Об этом, выступая на Дне энергетики на выставке-форуме «Россия», заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, сообщил ТАСС.

По его словам, в этот объем входят и поставки по трубопроводам, и отгрузки СПГ. При этом сжиженного природного газа в стране произведено 32 млн тонн.

Рассказал заместитель министра и о ситуации на внутреннем рынке. В 2023 году поставлен 501 млрд куб. метров, 87 млрд рублей составили инвестиции в программу газификации.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газ по-прежнему поступает в европейские страны, даже те, которые якобы отказались от него.

#поставки газа
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