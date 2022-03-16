За год почти на 1 млн сократилось число пенсионеров на учете в ПФР России

На 1 января 2022 года на учете в Пенсионном фонде России состояли чуть более 42 млн пенсионеров, что на 970 тыс. человек, или 2,3%, меньше показателя предыдущего года. Об этом со ссылкой на данные ПФР сообщает РБК.

В сообщении говорится, что это число не включает получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следкома и других ведомств. Это примерно 2,7 млн человек.

В издании сообщили, что число пенсионеров в России сокращается с 2019 года. Как рассказал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов, такое сокращение привело и к уменьшению расходов бюджета на выплаты пенсионерам. Эта сумма, полагает он, в 2021 году составила 110–220 млрд рублей.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. Выплаты в увеличенном размере россияне впервые получили в феврале.