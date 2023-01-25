За год по нацпроекту «Демография» Татарстан переобучил 9,2 тыс. молодых людей

За 2022 год по нацпроекту «Демография» в Татарстане бесплатно прошли обучение 9,2 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. Желающие пройти обучение в этом году могут подать заявку на портале «Работа в России». Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«До 2024 года в рамках национального проекта «Демография» действует программа профессионального обучения молодых людей до 35 лет. Она охватывает и безработных граждан, и людей, находящихся под риском увольнения. Взрослые люди, используя ресурс портала «Работа в России», могут записаться на интересные для них курсы», – проинформировала она.

Перечни образовательных программ, которые предлагаются в субъектах, предварительно согласуются с представителями региональных органов власти, исходя из реальных потребностей рынка труда. Прием заявлений на этот год начнется со второй половины февраля. Желающим пройти обучение нужно зайти на портал «Работа в России», выбрать регион «Татарстан» и им будет предложен перечень образовательных программ. Пользователь сможет выбрать подходящую программу, образовательное учреждение и пройти обучение или переподготовку, либо повышение квалификации. Обучение проводится бесплатно за счет средств национального проекта «Демография».

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Подробнее о ситуации на региональном рынке труда читайте в материале «Татар-информа».