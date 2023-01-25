Исторический минимум безработных: как предприятия будут бороться за кадры в 2023 году

О прогнозах по росту зарплат в Татарстане, самых востребованных специалистах на рынке труда и бесплатном переобучении молодежи рассказала корреспонденту «Татар-информа» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова.

Клара Тазетдинова: «С осени 2020 года мы имеем устойчивую тенденцию к снижению численности безработных»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уровень безработицы низок в сельской местности и на территориях, прилегающих к Казани»

В настоящее время число официально зарегистрированных безработных в Татарстане составляет чуть более 7 тыс. человек. Это на 3 тыс. меньше, чем годом ранее, и в 11 раз меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

«В центрах занятости зарегистрировано более 7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме и составляет 0,37% от численности рабочей силы в Татарстане. Исторический максимум был в сентябре 2020 года, когда в республике было зарегистрировано почти 80 тыс. безработных. С осени 2020 года мы имеем устойчивую тенденцию к снижению численности безработных. В начале прошлого года данный показатель составлял 10 тыс. человек», – проинформировала Клара Тазетдинова.

По ее словам, ситуация на рынке труда в регионе на протяжении последних шести месяцев имеет тенденцию к снижению числа зарегистрированных безработных и росту занятости населения. На сегодняшний день в экономике занято более 1,9 млн человек. Около 46 тыс. человек относятся к числу безработных по методологии Международной организации труда (МОТ). Они не зарегистрированы в качестве безработных, но в ходе опросов говорят, что не имеют работы и хотели бы ее найти.

Уровень безработицы наиболее высокий в поселке Камские Поляны и составляет 1,54%. Ниже среднего по республике безработица в сельской местности и на территориях, прилегающих к Казани. Выше среднего по республике этот показатель в Нижнекамске и Елабуге.

Предприятия и организации нуждаются в рабочих кадрах – операторах станков, арматурщиках, бетонщиках, каменщиках, лаборантах различного профиля, водителях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Промышленность и IT-сфера будут основными отраслями, формирующими спрос на рабочую силу

В начале года работодатели предлагают безработным татарстанцам 44 тыс. вакансий. Наибольшую потребность в кадрах испытывают промышленность, машиностроение и строительство. Некоторое снижение спроса наблюдается с прошлого года в сферах туризма и гостиничного бизнеса. Однако, по мнению эксперта Минтруда Татарстана, в дальнейшем турпоток в республику будет расти, поскольку еще действуют ограничения для россиян по выездам за рубеж. Следовательно, спрос на кадры еще появится.

Ситуация на рынке труда постоянно меняется. В прошлом году после введения специальной военной операции происходили разрывы некоторых экономических цепочек, возникали проблемы с поставками сырья и доставкой продукции, поэтому некоторые предприятия работали в режиме неполной занятости.

«Во втором квартале 2022 года в режиме неполной занятости работали более 25 тыс. человек. Сегодня в таком режиме занято порядка 2 тыс. человек. Предприятия все меньше и меньше используют такую форму занятости, а это свидетельствует о том, что у них есть фронт работы. Организации выровняли партнерские отношения – как по поставкам сырья, так и по реализации произведенной продукции», – пояснила Тазетдинова.

На удаленке сейчас трудятся около тысячи человек, в то время как во время ковида в 2020 году эта цифра составляла порядка 30-35 тыс. человек.

Какие специалисты наиболее востребованы на региональном рынке труда? По словам собеседницы «Татар-информа», предприятия нуждаются в рабочих кадрах – операторах станков, арматурщиках, бетонщиках, каменщиках, лаборантах различного профиля, водителях. Чтобы решить кадровый вопрос, автотранспортные предприятия Казани привлекают рабочую силу из ближнего зарубежья.

Если говорить о специалистах с высшим образованием, то в регионе по-прежнему существует потребность во врачах, учителях, а также нужны аналитики, менеджеры, кадровые работники, инженеры. По прогнозу, в течение года промышленность и IT-сфера будут основными отраслями, формирующими спрос на рабочую силу.

Самый высокий уровень заработной платы сейчас у специалистов, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, и составляет 78 тыс. рублей в месяц Фото: ru.freepik.com

Минтруд спрогнозировал рост средней заработной платы в 2023 году

В начале года средняя заработная плата по Татарстану составляет 50,2 тыс. рублей, увеличившись за год почти на 17%. По прогнозу Минтруда Татарстана, в течение года эта цифра может увеличиться.

«В этом году мы также ждем дальнейший рост заработной платы. На уровне Российской Федерации принято решение о повышении минимального размера оплаты труда до 16,2 тыс. рублей в месяц. В рамках соглашения, которое ежегодно заключается на уровне субъектов между Федерацией профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и Правительством, в республике принято решение, что минимальная заработная плата во внебюджетном секторе будет более 19 тыс. рублей», – сказала Клара Тазетдинова.

Поскольку в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень показателя безработицы, в дальнейшем конкуренция за кадры будет только расти.

«Людей без работы немного, а спрос на рабочую силу не падает. Сейчас на одного безработного условно приходится порядка шести вакансий. Чтобы привлечь кадры, работодатели предпринимают усилия – повышают заработную плату или предлагают дополнительные социальные гарантии в виде помощи с арендой жилья, социальных пакетов, медицинского обслуживания», – объяснила Тазетдинова.

Самый высокий уровень заработной платы сейчас у специалистов, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, и составляет 78 тыс. рублей в месяц. На втором месте рейтинга находится сфера информатизации и связи, где средний уровень зарплаты – 76 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты отмечаются в гостиничном хозяйстве и общепите – 32,5 тыс. рублей, а также у риелторов – 34 тыс. рублей.

«Частичная мобилизация не привела к дефициту кадров. Имеющийся потенциал трудовых ресурсов позволяет покрывать эту потребность» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К 1 апреля предприятия Татарстана сформируют кадровую потребность на семь лет

Клара Тазетдинова проинформировала, что ситуация на региональном рынке труда изменилась после начала специальной военной операции. Предприятия проводят работу по импортозамещению, разрабатывают новые виды продукции, и сейчас у них есть стабильные заказы. При этом частичная мобилизация не привела к дефициту кадров.

«Имеющийся потенциал трудовых ресурсов позволяет покрывать эту потребность», – отметила Тазетдинова.

По ее словам, в регионе выстроена система прогнозирования подготовки кадров. В конце каждого года Минэкономики РТ утверждает перечень крупных и средних предприятий, потребности которых изучаются и принимаются во внимание при установке контрольных цифр приема в образовательные учреждения. Отдельно утверждается перечень предприятий малого и среднего бизнеса, значимых для муниципальных образований.

«С начала нового года проводится опрос предприятий – сколько им в ближайшие семь лет нужно будет кадров. Прогноз делается с учетом того, что часть людей выходит на пенсию, создаются новые рабочие места, а какие-то ликвидируются. Таким образом, предприятия определяют необходимую потребность – сколько им нужно своевременно заказать системе образования специалистов, чтобы через несколько лет получить готовых работников. Эта работа сейчас в республике проводится, и она завершится к 1 апреля», – проинформировала спикер Минтруда Татарстана.

Далее формируется прогноз потребности в подготовке кадров. С августа проводятся публичные конкурсы по отбору образовательных организаций для распределения контрольных цифр приема.

Организована программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для взрослых Фото: © «Татар-информ»

За год по нацпроекту «Демография» Татарстан переобучил 9,2 тыс. молодых людей

Многие предприятия готовы брать на работу людей, прошедших краткосрочное обучение. Для этого организована программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для взрослых. Кроме того, центры занятости реализуют специальную программу по переобучению безработных. До 2024 года в рамках национального проекта «Демография» действует программа профессионального обучения молодых людей до 35 лет. Она охватывает и безработных граждан, и людей, находящихся под риском увольнения.

«Взрослые люди, используя ресурс портала “Работа в России”, могут записаться на интересные для них курсы. Перечни образовательных программ, которые предлагаются в субъектах, согласуются с представителями региональных органов власти, исходя из потребностей рынка труда. Прием заявлений на этот год начнется со второй половины февраля. Соискателям можно будет зайти на портал “Работа в России”, выбрать регион Татарстан, и им будет предложен перечень образовательных программ», – пояснила Тазетдинова.

Пользователь сможет выбрать подходящую программу, образовательное учреждение и пройти обучение или переподготовку либо повышение квалификации. Обучение проводится бесплатно за счет средств национального проекта «Демография». В прошлом году такой возможностью в республике воспользовались 9,2 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. Участники программы получили дополнительные профессиональные компетенции.

«Проект реализуется для решения вопросов занятости населения. Участнику программы предоставляется право выбора заключения договора. Человек обучается и потом регистрируется в качестве самозанятого либо он подписывает трехсторонний договор с образовательной организацией и работодателем. Кроме того, может быть подписан двухсторонний договор, когда образовательная организация обучает и в то же время выступает будущим работодателем. Человек, записываясь на курсы, берет обязательства по обеспечению в дальнейшем свой занятости», – пояснила специалист Минтруда РТ.

Получить новые компетенции также могут люди, находящиеся под угрозой увольнения. По данным Минтруда РТ, в 2023 году предприятия региона будут наиболее нуждаться в рабочих кадрах – водителях, наладчиках, операторах станков, слесарях, машинистах. Если говорить о специалистах с высшим образованием, то в этом году существует потребность в библиотечной, информационной, конструкторско-технологической, медицинской, образовательной и строительной сферах.

Поскольку система образования дает обучающимся людям универсальные компетенции, зачастую предприятия доучивают кадры сами, с учетом имеющегося оборудования и технологического процесса. На многих предприятиях для этого созданы учебные центры.

«Предприятия дошлифовывают специалистов непосредственно в условиях производственного процесса и далее принимают на постоянную работу», – заметила Тазетдинова.

По ее словам, обычно в год в среднем обучение проходят около 7 тыс. человек. При большом спросе на переобучение федеральный центр увеличивает количество необходимых учебных мест.

Портал «Работа в России» предлагает пройти четыре теста по профориентации

Портал «Работа в России» открывает перед работодателями и людьми, находящимися в поиске работы, уникальные возможности. Они могут изучить банк вакансий по всей стране, а также актуальные предложений соискателей. Кроме того, работодатели могут направить необходимые отчеты в службу занятости в своих личных кабинетах.

«На портале “Работа в России” представлен перечень субъектов, предоставляющих соискателям социальные гарантии при переезде. С 1 сентября 2022 года центры занятости все услуги публикуют на этом портале. Здесь же любой желающий может подать заявление на оказание услуги в содействии поиска работы. На портале реализована услуга по прохождению профориентации. Для определения склонности к будущей профессии опубликовано четыре вида тестов», – проинформировала Тазетдинова.

Работодатели также могут изучить резюме граждан, проживающих за пределами Татарстана и готовых к переезду. С прошлого года по закону о занятости все работодатели с численностью работающих более 25 человек обязаны размещать вакансии на данном ресурсе. Через личный кабинет они могут подать сведения о введении режима неполной занятости, о котором в течение трех дней после принятия соответствующего решения обязаны оповестить службу занятости. Там же они могут разместить информацию о высвобождении сотрудников. По закону они обязаны предоставить такие сведения не позднее чем за два месяца до предстоящего сокращения и увольнения людей. Кроме того, у работодателей на портале «Работа в России» есть возможность подать сведения о квотируемых рабочих местах для инвалидов.

«С прошлого года поменялись подходы к вопросам квотирования рабочих мест. Ранее предприятиям устанавливалась определенная квота, работодателю было достаточно просто принять решение о выделении рабочих мест. С прошлого года квота считается выполненной, если на рабочее место был принят инвалид. Поменялся подход к установлению квот. Раньше Минтруд устанавливал квоты по конкретным предприятиям, а сегодня необходимое число квот предприятия определяют сами, в зависимости от общего числа имеющихся рабочих мест», – проинформировала Тазетдинова.

Если это предприятие с численностью работников от 35 до 100 человек, то на нем должно работать не менее 2% инвалидов. Если численность работников составляет более 100 человек, то должны трудиться не менее 3% инвалидов от общего числа сотрудников.

Сейчас на предприятиях ОПК региона насчитывается около 4 тыс. вакантных рабочих мест Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2023 году государство предоставит предприятиям ОПК новый вид поддержки

Как сообщила Тазетдинова, в 2023 году предприятия ОПК, принявшие на работу людей из других регионов, смогут воспользоваться новой мерой господдержки. Ее представляет Социальный фонд России.

«В условиях нехватки кадров предлагается такой механизм, при котором работодатель, предоставивший работнику социальные гарантии, получает компенсацию от государства. Он может получить максимально до 12 минимальных размеров оплаты труда в качестве компенсации за принятого на работу сотрудника из другого субъекта», – проинформировала представитель Минтруда.

Механизм работает следующим образом: к примеру, работодатель снял для работника из другого субъекта жилье либо потратил средства на его обучение, а этот человек отработал на предприятии три месяца. После указанного срока работодатель обращается в Социальный фонд и получает три минимальных размера оплаты труда. Еще через три месяца работодатель сможет получить еще три минимальных размера оплаты труда, так же как и по истечении 6 и 12 месяцев.

«Эта новая мера, которая планируется к реализации в 2023 году с сохранением других мер поддержки», – уточнила Тазетдинова.

По информации Минтруда Татарстана, сейчас на предприятиях ОПК региона насчитывается около 4 тыс. вакантных рабочих мест.

«Потребность в кадрах есть, но она плавающая. В прошлом году нами была проведена большая работа совместно с коллегами из профильных министерств, муниципалитетов и из центров занятости. В результате за период с конца ноября по декабрь была закрыта потребность почти в 2,7 тыс. работников», – уточнила Тазетдинова.

Кадровая служба АО КНПП «Вертолеты-МИ» закрыла вакансии рабочих благодаря ресурсу буквально за один день Фото: © «Татар-информ»

Кадровики АО КНПП «Вертолеты-МИ» за один день закрыли рабочие вакансии

Возможности портала «Работа в России» оценили многие работодатели. Так, кадровая служба АО КНПП «Вертолеты-МИ» закрыла вакансии подсобных рабочих благодаря ресурсу буквально за один день.

«С порталом работаем давно, с момента его запуска. Недавно нашли двух подсобников – молодых безработных людей. Вакансии закрыли очень быстро, буквально за день подыскали подходящие кандидатуры и пригласили на собеседования. Теперь они у нас работают на постоянной основе. Кроме того, в прошлом году мы трудоустроили представителей рабочих специальностей. Портал удобен в обращении, на нем есть подсказки», – сообщила начальник отдела кадров Марина Белякова.

На портале «Работа в России» АО «Татхимфармпрепараты» зарегистрировано с начала прошлого года. За прошлый год работодатель подал 36 заявок о подборе персонала.

«Благодаря площадке мы подбираем инженерно-технических работников. Закрыли вакансии укладчика товаров медицинского назначения, химика, ведущего инженера в отделе регистрации лекарственных средств», – проинформировала начальник отдела кадров Юлия Шамсутдинова.

У предприятия на 2022 год были установлены квоты для инвалидов, все они выполнены. Специалист отдела кадров отметила удобство подачи отчетов по квотированию и резервированию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями через личный кабинет работодателя.

«Мы все квоты закрыли. В четвертом квартале 2022 года по квоте у нас должно было быть трудоустроено 16 человек, а фактически сейчас работают 19. Многие люди трудятся на нашем предприятии годами», – добавила Шамсутдинова.

Инвалиды заняты на разных должностях, здесь есть и рабочие, и специалисты инженерно-технических специальностей, и бухгалтеры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Инвалиды заняты на разных должностях, здесь есть и рабочие, и специалисты инженерно-технических специальностей, и бухгалтеры.

ООО «Казанское предприятие «Электроконтакт» за год подало на портале 18 заявлений о подборе персонала. Предприятие получает отклики соискателей в основном на вакансии инженерно-технической направленности. По вакансиям на рабочие специальности специалист отдела кадров подает заявления на подбор сотрудников в службу занятости либо самостоятельно ищет подходящих специалистов по базе резюме.

«Работать на портале удобно: захожу в личный кабинет, ввожу пароль, размещаю вакансию, люди откликаются. У нас предприятие небольшое, поэтому вакансий немного. Недавно нам потребовался инженер-технолог, и мы быстро нашли нужного специалиста на портале “Работа в России”», – сообщила начальник отдела кадров Юлия Кудрявцева.

Кроме того, предприятие закрыло вакансию картонажника, через службы занятости взяло на работу инвалида по зрению, который сейчас изготавливает изделия из картона. Учредитель предприятия – Всероссийское общество слепых, поэтому более половины работников здесь – люди с ограниченными возможностями. Юлия Кудрявцева считает, что татарстанцы еще недостаточно осведомлены о возможностях портала «Работа в России».

«Если бы люди были более проинформированы о его возможностях, то быстрее бы находили подходящую работу», – заключила специалист кадровой службы.