За год объемы промпроизводства в Татарстане увеличились на один процент

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За январь — май 2024 года объемы промышленного производства в Татарстане выросли на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в докладе о социально-экономическом положении республики, подготовленном Татарстанстатом.

Наиболее заметный рост, на 5,0% год к году, по итогам января — мая продемонстрировали отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Несколько меньше, 4,5%, оказался рост в энергетическом секторе (речь идет об обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также о кондиционировании воздуха).

Обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска продукции на 3,2% в годовом выражении. Если говорить об отдельных категориях, то производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось в 3,3 раза, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 66.4%, прочих готовых изделий — на 26,6%, электрического оборудования — на 22,1%, а изделий из пластмасс — на 17,5%.

Вместе с тем производство одежды по итогам пяти месяцев снизилось на 14,8% год к году, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 14,2%, а резиновых изделий — на 6,1%. Кроме того, не слишком значительный рост (5,8%) показало производство пищевых продуктов, совсем маленький (0,1%) — производство напитков.

Помимо прочего, добыча полезных ископаемых в Татарстане снизилась на 3,1% год к году. Публикация данных о динамике добычи нефти и газа приостановлена в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 2023 года №1074-р, напоминает Татарстанстат.

Рост объемов промышленного производства в Татарстане по итогам января — марта текущего года равнялся 1,2%, а по итогам января — апреля — 1,8%. В отдельно взятом мае индекс промпроизводства снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и на 1,5% по сравнению с апрелем.