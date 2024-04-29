За год объемы промпроизводства в Татарстане выросли на 3,1%

За год объемы промышленного производства в Татарстане выросли на 3,1%. Об этом, сравнив показатели марта 2023 и 2024 годов, сообщает Татарстанстат.

При расчете показателя Росстат провел анализ динамики выпуска продукции и оказания услуг в разных сферах.

По сравнению с мартом прошлого года в республике на 1,1% снизилась добыча полезных ископаемых, однако в большей части отраслей, напротив, отмечается увеличение объемов выпуска продукции и оказанных услуг.

К примеру, по энергетическому сектору показатели увеличились сразу на 10,8%, а по услугам водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 8,1%. 5%-й рост подемонстрировали обрабатывающие производства, на 4,6% — генерация электроэнергии, на 2,7% — выработка пара и горячей воды.

«По сравнению с февралем 2024 года индекс промышленного производства в марте 2024 года составил 114,1% (рост на (+)14,1%)», — говорится в сообщении.