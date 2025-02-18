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Общество 18 февраля 2025 08:43

За год на оплату больничных татарстанцам соцфонд направил 15 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане было произведено более 1,3 млн выплат по листкам нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой. На их оплату Отделение СФР по Республике Татарстан направило более 15 млрд рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Выплаты по временной нетрудоспособности положены работникам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине работника или члена семьи, протезировании в стационаре, лечении в санатории после стационара, а также беременности и родам. Чтобы получить выплату за дни временной нетрудосопосбности, нужно оформить электронный листок нетрудоспособности. Его выдают уполномоченные медицинские организации», – рассказал он.

После того, как больничный будет закрыт, сведения о работнике автоматически поступят работодателю. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислит выплаты по больничному листу в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней после поступления от работодателя всех необходимых сведений для расчета.

Подробнее об оформлении и оплате больничных в 2025 году читайте в материале «Татар-информа».

#больничный #эдуард вафин #Социальный фонд России
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