Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

За неделю в Татарстане фиксируется около 14 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Врачи рекомендуют воздержаться от походов на работу с симптомами болезни. Как открыть больничный в 2025 году и сколько по нему заплатят, «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.





За неделю в Татарстане фиксируется около 14 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Фото: © «Татар-информ»

«Отделение Соцфонда перечислит выплаты в течение 10 рабочих дней после поступления необходимых сведений для расчета»

- Эдуард Яфасович, кто имеет право на выплаты по листку временной нетрудоспособности?

- Право на пособие по временной нетрудоспособности (больничные выплаты) имеют только работники, застрахованные в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Такое пособие, по сути, является компенсацией работнику заработка, утраченного из-за болезни или по некоторым другим причинам.

- В каких случаях можно выйти на больничный?

- Выплаты по временной нетрудоспособности положены работникам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине работника или члена семьи, протезировании в стационаре, лечении в санатории после стационара, а также беременности и родам.

Чтобы получить выплату за дни временной нетрудоспособности, нужно оформить электронный листок нетрудоспособности. Его выдают уполномоченные медицинские организации.

После того как больничный будет закрыт, сведения о работнике автоматически поступят работодателю. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислит выплаты по больничному листу в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней после поступления от работодателя всех необходимых сведений для расчета.

- Какие работники могут воспользоваться правом выхода на больничный и получить компенсацию?

- До 2023 года выходить на оплачиваемый больничный могли только работники, трудоустроенные по трудовому договору. Но с 2023 года люди, работающие по договорам гражданско-правового характера, также могут оформить пособия по временной нетрудоспособности. Это возможно при условии, что за предыдущий год работодатель или заказчик услуг отчислял на них страховые взносы.

Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют только работники, застрахованные в системе обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году составляет 5673 рубля в день»

- Как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности и кто его выплачивает?

- Пособие выплачивается за весь период утраты способности трудиться – со дня наступления такого случая и до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности. Такое бывает в случае тяжелых травм.

Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности ежегодно индексируется, в 2025 году он составляет 5673 рубля 97 копеек в день. На итоговый размер пособия по временной нетрудоспособности влияют выплаты, направленные работнику за два предшествующих года, на которые были начислены страховые взносы.

За первые три дня временной нетрудоспособности выплату производит работодатель из собственных средств, а последующие дни оплачивает Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан. В случае ухода за больным членом семьи, при карантине пособие выплачивается за счет средств СФР с первого дня.

- Сколько средств было перечислено татарстанцам в прошлом году?

- В 2024 году в Татарстане было произведено более 1,3 млн выплат по листкам нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой. На их оплату Отделение СФР по Республике Татарстан направило более 15 млрд рублей.

- В каких случаях размер пособия по временной нетрудоспособности может быть занижено?

- Законом предусмотрено несколько оснований для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности, это:

нарушение режима, предписанного лечащим врачом, если оно было совершено без уважительных причин;

неявка в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;

заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

При наличии одного или нескольких перечисленных оснований пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. В первом и втором случае он исчисляется со дня, когда было допущено нарушение, а в третьем – за весь период нетрудоспособности.

Родитель ребенка в возрасте до семи лет в год может взять до 60 дней оплачиваемого больничного в общем порядке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выйти на больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка или любой другой родственник»

- Сколько дней в году мама может находиться на больничном по уходу за ребенком?

- Стоит отметить, что выйти на больничный по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка или любой другой родственник или опекун, который будет ухаживать за больным.

Количество дней, которые работающий взрослый может посвятить больничному по уходу за ребенком, зависит от диагноза врача. Родитель ребенка в возрасте до семи лет в год может взять до 60 дней оплачиваемого больничного в общем порядке и до 90 дней, если заболевание ребенка включено в особый перечень Минздрава. Если эти сроки будут превышены, то больничный не оплатят. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет сроки меньше — до 45 дней в год, для детей старше 15 лет – до 30 дней в году.

До 120 дней больничного есть у тех, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью. Кроме того, государство не ограничивает продолжительность больничного родителям детей с онкологией и ВИЧ.

- Больничный по уходу за ребенком оплачивается на общих основаниях?

- Если мама ухаживает за больным ребенком в возрасте до восьми лет, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих году наступления страхового случая. В средний заработок включаются выплаты и иные вознаграждения в пользу работника, на которые начислены страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это заработная плата и отпускные выплаты. При этом размер выплаты не зависит от стажа работы мамы. Не зависит он и от формы лечения ребенка – амбулаторное или стационарное.

В случае ухода за больным ребенком в возрасте восьми лет и старше в амбулаторных условиях, больничный оплачивается за первые 10 календарных дней лечения, в зависимости от стажа работника. Так, при страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60% – за последующие дни лечения – в размере 50% среднего заработка. Если лечение ребенка в возрасте восьми лет и старше проводится в стационарных условиях, в том числе в условиях дневного стационара, то размер пособия по временной нетрудоспособности будет зависеть только от стажа работника.

- Как выплачивается больничный мамам, у которых не было доходов за последние два года?

- Если у работающего родителя не было доходов в последние два года, то размер выплачиваемого пособия рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. В таком случае для определения среднего дневного заработка размер МРОТ, установленный на дату наступления страхового случая, делят на количество календарных дней в месяце, когда работник был на больничном. Размер пособия рассчитывается путем умножения полученной суммы на количество дней нетрудоспособности.

Нужно прийти в медицинское учреждение в первый день болезни и оформить листок нетрудоспособности Фото: © «Татар-информ»

«Если больничный открыт во время ежегодного оплачиваемого отпуска, он будет оплачен»

- Если заболел или травмировался взрослый человек, сколько дней он может не работать и получать пособие?

- В этом случае нужно прийти в медицинское учреждение в первый день болезни и оформить листок нетрудоспособности. Сначала его выдают сроком не более 15 дней. Нужно учитывать, что есть периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Например, на время прохождения судебно-медицинской экспертизы, нахождения под стражей или арестом, освобождения от работы с полным или частичным сохранением оплаты труда или без оплаты.

- Оплатят ли больничный, если его открыть во время отпуска?

- Конечно. Если больничный открыт в связи с заболеванием или травмой работника в период его ежегодного оплачиваемого отпуска, то он будет оплачен.

- А если заболевание случилось во время отпуска за границей? Оплатят ли больничный в этом случае?

- Чтобы гражданин нашей страны мог претендовать на получение больничного в России, он должен подтвердить факт временной нетрудоспособности. Для этого нужно обратиться в медучреждение того государства, на территории которого проходило лечение, и запросить медицинское заключение или справку.

Далее нужно дооформить документ — поставить на него апостиль или сделать консульскую легализацию в зависимости от категории страны:

— государство — участник Гаагской конвенции — апостиль;

— государство — не участник Гаагской конвенции — консульская легализация;

— государство СНГ — апостиль или консульская легализация не требуется.

В России нужно будет сделать перевод иностранного больничного и заверить его нотариально. Далее потребуется предоставить иностранный медицинский документ о нетрудоспособности и его нотариально заверенный перевод в поликлинику по месту жительства. Решение о замене иностранных медицинских документов на листок нетрудоспособности российского образца принимает врачебная комиссия.

- Можно ли уволить сотрудника во время его временной нетрудоспособности?

- По общему правилу, такое увольнение не допускается. Но есть исключение, если организация ликвидируется, либо индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность

- В каком порядке и кем выплачивается пособие по временной нетрудоспособности работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП?

- Если на момент обращения за пособием по временной нетрудоспособности организация ликвидирована или индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность, то пособие назначается и выплачивается территориальным органом СФР по месту регистрации ликвидированной организации или индивидуального предпринимателя.

- Если у заболевшего человека есть основное место работы и по совместительству, как в таком случае формируется больничный лист?

- Если на момент наступления страхового случая работник занят у нескольких работодателей, формируется один листок нетрудоспособности. Расчет пособия производится, в том числе и для совместителей, сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего времени, работников с суммированным учетом рабочего времени и исполнителей по гражданско-правовым договорам.

В 2024 году в Татарстане было произведено более 1,3 млн выплат по листкам нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой Фото: © «Татар-информ»

«Больничный оплачивается, если нетрудоспособность в случае заболевания или травмы наступила в течение 30 календарных дней после увольнения»

- Если сотрудник вышел на больничный по основному месту работы, может ли он в это время работать по совместительству в другой организации?

- Да, работник-совместитель может быть временно нетрудоспособен по основному месту работы и продолжать трудиться в организации, где работает на условиях совместительства.

- Давайте рассмотрим такой случай – человек уволился и через неделю заболел. На новую работу он еще не устроился. В этом случае оплатят ли ему больничный?

- Больничный оплачивается, если нетрудоспособность в случае заболевания или травмы наступила в течение 30 календарных дней после увольнения. Первые три дня оплачивает бывший работодатель, остальные дни – Отделение СФР по Республике Татарстан.

Обратиться за пособием бывший сотрудник может в течение шести месяцев с момента восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Больничный рассчитывается, исходя из 60% среднего заработка. Страховой стаж в расчет не принимается.

- Как оплачивается больничный, если у заболевшего человека есть инвалидность?

- Если человек с инвалидностью официально работает, в случае болезни он может рассчитывать на оформление и оплату больничного листа. С 2022 года для людей, получивших инвалидность, продолжительность обычного больничного составляет в общей сложности пять месяцев в календарном году (ранее продолжительность выплаты составляла четыре месяца подряд или пять месяцев в году по разным случаям заболевания), кроме заболевших туберкулезом. При заболевании туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности или до дня пересмотра группы инвалидности вследствие такого заболевания. Полностью, не зависимо от продолжительности, будет оплачен больничный по производственной травме.

- Где жители нашей республики могут посмотреть информацию об открытых им больничных листах?

- Отследить всю информацию можно на портале Госуслуг. Здесь можно посмотреть сведения об открытии и закрытии электронного больничного (ЭЛН) и его оплате. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Также всю необходимую информацию об электронном листке нетрудоспособности и его оплате можно узнать в «личном кабинете» на специальном сервисе сайта Социального фонда (вход с логином и паролем от Госуслуг).

Фонд автоматически оповещает работодателей в онлайн-режиме об открытии листков нетрудоспособности на их сотрудников и при каждом изменении их статуса. Также получить консультацию можно по бесплатному номеру Региональной горячей линии Отделения Социального фонда России 8-800-100-00-01.