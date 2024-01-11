За год муфтият Татарстана оказал финансовую помощь 200 тяжелобольным детям и нуждающимся

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В завершившемся 2023 году Благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана благодаря привлеченным средствам удалось оказать финансовую помощь 200 тяжелобольным детям и нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

В ДУМ РТ отмечают, что активнее всего фонду получалось помогать тяжелобольным в священный месяц Рамадан. В рамках акции «Рамадан — месяц добрых дел» денежную помощь получили 23 ребенка и 29 взрослых. По итогам благотворительного марафона нуждающимся передали 1,9 млн рублей фитр-садаки и фидии. Состоялся 41 благотворительный ифтар, их посетили около 4,9 тыс. нуждающихся татарстанцев.

За год была оказана продовольственная помощь более чем 1300 семьям. В Рамадан и Курбан-байрам 1125 малообеспеченным семьям передали продуктовые наборы общей массой 4,5 тонны и 1,5 тонны жертвенного мяса. В ходе кампании по сбору и распределению гушр-садаки собрано и роздано примерно 827 тонн овощей (БФ «Закят» в Казани отдал более 500 малообеспеченным семьям 15 тонн гушр-садаки).

Регулярные благотворительные обед посещали около 6 тыс. бездомных, одиноких пожилых людей и представителей других незащищенных категорий населения. Сезонной одеждой и обувью получилось обеспечить 550 человек. В преддверии Дня знаний «Закят» помог подготовиться к школе более 200 детям.

Кроме того, организованный фондом Центр семьи «Хаят» провел свыше 450 бесплатных занятий по психологии, физкультуре и социально-бытовому ориентированию. Их посетили более 200 нуждающихся семей (в том числе с особенными детьми и малообеспеченных).

Помимо этого, в течение года состоялись четыре командировки в воинское подразделение, дислоцированное в Луганской народной республике, в котором 90% бойцов составляют выходцы из Татарстана. Всего солдатам переданы грузы на 2,5 млн рублей. Перебравшимся в республику переселенцам из Донбасса фонд оказал помощь более чем на 1,7 млн рублей.

Для оказания помощи мирным жителям Палестины БФ «Закят» собрал свыше 55 млн рублей. На 5,2 млн рублей было закуплено и отправлено в сектор Газа 20 тонн продовольствия. Трем проживающим в Казани студентам из Газы оказана помощь в размере 500 тыс. рублей. Сейчас прорабатывается логистика для передачи оставшейся части гуманитарного груза.

С помощью заработавшей в июне 2023 года онлайн-службы по сбору садака и закята мусульманским учебным заведениям «Сделай добро медресе» удалось за шесть месяцев привлечь более 700 тыс. рублей. Наряду с этим на восстановление сгоревшей мечети села Ямаш Мамадышского района РТ направлено 900 тыс. рублей. В свою очередь пострадавшим от пожара в селе Юлдуз Татарского района Курганской области оказана помощь примерно на 1,5 млн рублей.