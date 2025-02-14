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Общество 14 февраля 2025 14:08

За год молодые ученые Татарстана получили гранты на 129 млн рублей

С 2025 года Министерство лесного хозяйства Татарстана планирует участвовать в программах грантовой поддержки Академии наук РТ. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В 2024 году такую грантовую поддержку получили 19 молодых ученых в возрасте до 35 лет. Они проводили свои исследования по таким направлениям, как машиностроение, естественные науки, нефтедобыча и нефтехимия, энергетика и энергосбережение, биомедицина, аграрно-промышленный комплекс. Общая сумма выделенной финансовой поддержки составила 129 млн рублей», – отметил он.

Кузюров добавил, что будут предприняты все усилия, чтобы молодые ученые, а также студенты факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета и Лубянского лесотехнического колледжа участвовали в этих программах в этом году.

Подробнее о новом региональном проекте «Сохранение лесов», закупке беспилотников, клонировании триплоидной осины и грантовой поддержке молодых специалистов читайте в материале «Татар-информа».

#минлесхоз рт #равиль кузюров #гранты #молодые специалисты
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