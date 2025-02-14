Кузюров о планах-2025: закупка «армии» БПЛА и 500 тыс. рублей для молодых лесников

О новом региональном проекте «Сохранение лесов», закупке беспилотников, клонировании триплоидной осины и грантовой поддержке молодых специалистов в интервью «Татар-информу» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.





Равиль Кузюров: «В этом году в Татарстане планируется лесовосстановление и лесоразведение на площади 2550 гектаров и компенсационное лесовосстановление на площади 250 гектаров»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Будем делать все возможное, чтобы лесных пожаров не было»

Равиль Афраимович, с 2025 года лесники Татарстана начали работать по новому национальному проекту «Экологическое благополучие». Какую работу планируется провести в регионе? Какие ключевые показатели определены по новому нацпроекту?

Новый региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» стартовал в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», он рассчитан на 2025-2030 годы. В республике планируются работы по лесовосстановлению и лесоразведению, компенсационному лесовосстановлению, заготовке семян лесных растений, созданию новых и развитию существующих территорий лесного семеноводства, охране лесов от пожаров. Кроме того, предусмотрено дальнейшее оснащение отраслевых учреждений специализированной лесопожарной и лесокультурной техникой и оборудованием.

Проектом установлены три целевых индикатора. Первый – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», он должен быть увеличен со 100% в 2025 году до 112% в 2030-м. Второй индикатор – «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса». Он должен составить с нарастающим итогом 10 тысяч гектаров к 2030 году. Это значит, что на такой площади у нас должны вырасти качественные лесные насаждения. Лесовосстановление – процесс длительный. Он начинается со сбора семян, выращивания и посадки сеянцев, мероприятий по агротехническому уходу. От всех этих работ зависит конечный результат.

Третий, последний, индикатор – «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году». В 2021 году из-за аномальной жары в республике случилось 19 лесных пожаров на площади 210 га. К 2030 году мы должны сократить площадь лесных пожаров до 25 гектаров. Мы, конечно, будем делать все возможное, чтобы лесных пожаров не было.

Какие работы по нацпроекту планируете провести в 2025 году?

В этом году в Татарстане планируется лесовосстановление и лесоразведение на площади 2550 гектаров и компенсационное лесовосстановление на площади 250 гектаров. Мероприятия будут проведены на старте лесокультурного сезона – в апреле-мае. Также в этом году будет заготовлено более 11 тонн семян лесных растений: сосны, лиственницы, березы, ясеня, дуба. Конечно, никто не отменял комплекс других лесокультурных работ по защитному лесоразведению, дополнению лесных культур, посеву семян в базисных лесных питомниках, агротехническим уходам. Кроме того, нам предстоит перевести лесные культуры площадью 2,5 тысячи гектаров в категорию хозяйственно ценных пород. Особое внимание будет уделено охране лесов от пожаров.

«Мы ожидаем поставку 28 беспилотных летательных аппаратов, закупленных благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обычно пожароопасный сезон в лесах Татарстана открывается 15 апреля»

Как проходит подготовка к новому пожароопасному сезону в лесах Татарстана? Когда он начнется в этом году?

Подготовка к пожароопасному сезону в лесах 2025 года ведется по графику. Нами разработан план тушения лесных пожаров на территории Татарстана. На лесопожарных станциях проводится плановое техническое обслуживание лесопожарной техники и тракторов, закупаются необходимые материалы, оборудование и инвентарь. Уже начата активная агитационно-разъяснительная работа с населением, на сходах граждан в районах мы рассказываем о правилах пожарной безопасности в лесах.

В первом квартале 2025 года около 400 наших специалистов обучатся по программе «Тактика и техника тушения лесных пожаров». Они также изучат основы охраны труда и технику безопасности при тушении таких пожаров. Обычно пожароопасный сезон в лесах Татарстана открывается 15 апреля. Его старт связан с повышением дневных температур и сходом снежного покрова.

Какие последствия возможны из-за аномально теплой зимы?

В этом году зима действительно очень теплая, мало снега. Это может повлечь за собой недостаточное увлажнение почвы и, как следствие, угрозу возникновения лесных пожаров. В то же время февраль и март считаются зимними месяцами, холода могут еще вернуться. Поэтому пока сложно прогнозировать, но мы сделаем все, чтобы быть готовыми к раннему открытию пожароопасного сезона в лесах.

Какие технические и другие новшества планируете использовать в своей работе в новом пожароопасном сезоне?

В первом квартале 2025 года мы ожидаем поставку 28 беспилотных летательных аппаратов, закупленных благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Они позволят специалистам лесной отрасли во всех лесничествах республики держать на контроле земли лесного фонда, оперативно отслеживать ситуацию с лесными пожарами, бороться с незаконными рубками и другими нарушениями.

Также в первом полугодии планируется воплотить в жизнь проект по оснащению техники, используемой для тушения лесных пожаров, заготовки, транспортировки древесины аппаратурой спутниковой навигации. Планируем оснастить пожарные автоцистерны, лесопатрульные комплексы, лесопожарные тракторы, квадроциклы, моторные лодки, лесовозы на базе КАМАЗа, в общей сложности более 400 единиц разной техники. На эти цели из бюджета республики будет направлено более 22 млн рублей. Мы благодарны Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку этого проекта.

«В прошлом году в Татарстане были созданы новые лесные насаждения на площади 4900 гектаров» Фото: © «Татар-информ»

«В республике высаживаются саженцы ели, сосны, лиственницы, дуба, березы и ясеня»

Какая работа по лесовосстановлению проводится в Татарстане? Каких лесных культур не хватает?

В регионе проводится планомерная и комплексная работа. Мы высаживаем саженцы и сеянцы на землях, которые не относятся к лесному фонду. К примеру, это земли сельскохозяйственного назначения. Также сажаем деревья в населенных пунктах. В прошлом году в Татарстане были созданы новые лесные насаждения на площади 4900 гектаров. Было посажено около 20 млн разных деревьев. Поэтому говорить о том, что лесных культур не хватает, не совсем правильно. Выбор деревьев для посадки обусловлен природно-климатическими условиями. В республике высаживаются саженцы ели, сосны, лиственницы, дуба, березы и ясеня. Именно они приживаются лучше всего.

Каким болезням подвержены деревья в лесах Татарстана? Какая профилактическая работа проводится?

В лесах нашей республики болезнями поражено лишь около 1% лесных насаждений. Наиболее распространены бактериальные заболевания, гниль стволов, вызванная трутовыми грибами, губка корневая и рак смоляной. Для оценки состояния лесов в республике ежегодно проводятся лесопатологические обследования, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

А как обстоят дела с непарным шелкопрядом?

В последние годы мы наблюдали в отдельных районах республики очаги непарного шелкопряда, проводили мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов. Так, в 2021 году такие мероприятия были выполнены на площади 173 га, в 2023 году – на 53 тыс. га, в 2024 году – 12,2 тыс. га. Эти меры помогли подавить очаги непарного шелкопряда. В этом году аномально теплая зима, мало снега, и это, безусловно, может повлиять на увеличение численности вредителей леса. Поэтому в течение года работниками лесничеств и Центра защиты леса РТ будет вестись регулярный мониторинг и учет вредителей.

«На сегодняшний день в лесной отрасли Татарстана работают 2,5 тыс. человек, что закрывает все потребности» Фото: © «Татар-информ»

«Рост зарплат ожидается и в 2025 году, он составит не менее 15%»

Хватает ли кадров в лесной отрасли Татарстана? Каков средний возраст работников?

На сегодняшний день в лесной отрасли Татарстана работают 2,5 тыс. человек, что закрывает все потребности. Средний возраст работников составляет 43 года. Как и в других отраслях, в лесном хозяйстве присутствует небольшая текучка кадров, но это не критично. Это естественный процесс – кто-то уходит на заслуженный отдых, кто-то меняет сферу деятельности.

Какая средняя зарплата у специалистов лесной отрасли в Татарстане? Как она изменилась за последние годы?

По итогам 2024 года средняя заработная плата работников лесного хозяйства в Татарстане составляет 46 тысяч рублей. Если сравнивать с 2019 годом, то доходы работников увеличились в два раза. Рост зарплат ожидается и в 2025 году, он составит не менее 15%. Таков прогноз, исходя из учета выделенных средств на оплату труда и планируемого повышения должностных окладов.

Какую поддержку получают от государства молодые специалисты?

С 2020 года при поступлении на работу молодые люди получают выплаты в размере 150 или 300 тысяч рублей, в зависимости от уровня образования. На получение таких выплат могут претендовать выпускники учебных заведений лесного профиля, молодые специалисты в возрасте до 30 лет, обязующиеся проработать в профильных учреждениях не менее трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки. С 2025 года при поддержке Раиса Татарстана планируем увеличить выплаты до 300 и 500 тысяч рублей соответственно, а также повысить возраст молодых специалистов, которым положены меры поддержки, до 35 лет.

Кроме того, с 2025 года Министерство лесного хозяйства Татарстана планирует участвовать в программах грантовой поддержки Академии наук РТ. В прошедшем 2024 году такую грантовую поддержку получили 19 молодых ученых в возрасте до 35 лет. Они проводили свои исследования по таким направлениям, как машиностроение, естественные науки, нефтедобыча и нефтехимия, энергетика и энергосбережение, биомедицина, аграрно-промышленный комплекс. Общая сумма выделенной финансовой поддержки составила 129 млн рублей. Мы предпримем все усилия, чтобы молодые ученые, а также студенты факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета и Лубянского лесотехнического колледжа участвовали в этих программах.

«Сейчас заготовка древесины из спелых и перестойных лесных насаждений проводится на основе договоров аренды юридическими лицами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выставляемые Минлесхозом Татарстана на аукцион объемы древесины выкупаются лишь на 25-30%»

Минлесхоз Татарстана разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», предусматривающий увеличение освоения расчетной лесосеки. Насколько остро стоит данная проблема в Татарстане? Когда будет принят федеральный закон и позволит ли он решить проблему?

Сейчас заготовка древесины из спелых и перестойных лесных насаждений проводится на основе договоров аренды юридическими лицами, а также на основе договоров купли-продажи лесных насаждений людьми для собственных нужд и субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам аукционов. Выставляемые Минлесхозом Татарстана на аукцион объемы выкупаются лишь на 25-30%. За счет этого происходит накопление спелых и перестойных насаждений, что приводит к ухудшению санитарного состояния лесов. Считаю, что принятие данного законопроекта решило бы эту серьезную проблему. Законопроект принят в первом чтении. Надеемся, что федеральный закон будет принят в первом полугодии 2025 года.

Какие передовые научные разработки ведутся в лесной отрасли Татарстана?

Одна из главных задач, которые стоят перед нами, – улучшение породного состава лесных насаждений и повышение их продуктивности. Для этого на базе лаборатории микроклонального вегетативного размножения учебно-опытного Сабинского лесхоза ведутся работы по выращиванию устойчивых клонов мягколиственных пород. Основное направление деятельности лаборатории – размножение in vitro клонов триплоидной осины, которая обладает высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, быстро растет и не зависит от условий произрастания.

Сейчас в Татарстане расширяется сеть объектов лесного семеноводства. Благодаря этому нам удастся обеспечить воспроизводство лесов улучшенным посадочным материалом с более высокими качественными и количественными показатели. В прошлом году сотрудники Восточно-европейской лесной опытной станции обследовали лесные участки на территории шести лесничеств: Арского, Елабужского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Мамадышского и Сабинского. Они разработали 10 проектов для создания объектов лесного семеноводства на общей площади 10 гектаров. С 2026 года планируем начать подготовительный этап работ по обработке лесных участков, а также выращиванию посадочного материала для закладки клонов.