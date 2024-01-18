За год Минлесхоз Татарстана выписал 17 штрафов за нарушения при сборе валежника

В прошлом году за нарушения правил заготовки и сбора валежника в Татарстане было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, что соответствует уровню предыдущего, 2022 года. Виновные оштрафованы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Если говорить о составе правонарушений, зафиксированных при сборе валежника, то это использование бензопил. Также были случаи, когда граждане вместо валежника пилили сухостойную древесину. Чтобы таких случаев было как можно меньше, специалисты лесной отрасли проводят системную разъяснительную работу среди населения, развешивают и раздают памятки о правилах заготовки валежника», — пояснил начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

Специалист напомнил, что татарстанцы могут свободно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Это сухие ветви или стволы деревьев, которые упали на землю в результате воздействия штормов, буреломов или значительных снегопадов, но не являются порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ. Валежник можно собирать исключительно ручным способом с применением топоров и ручных пил.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителям Татарстана напомнили, как не нарушить закон при сборе валежника.