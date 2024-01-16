Жителям Татарстана напомнили, как не нарушить закон при сборе валежника

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Граждане могут свободно собирать валежник в лесах для собственных нужд. Об этом напомнили в Минлесхозе Татарстана, отреагировав на обращения татарстанцев.

«Под термином „валежник“ определены сухие ветви или стволы деревьев, которые упали на землю в результате воздействия на них штормов, буреломов или значительных снегопадов, но не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ», — пояснили в ведомстве.

Такую древесину можно собирать без проведения рубок лесных насаждений, то есть исключительно ручным способом, используя такие инструменты, как топор или ручная пила.