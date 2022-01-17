За год лесники Татарстана заготовили более 40 тыс. килограммов семян

В течение прошедшего года лесники Татарстана заготовили более 40 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород. В частности, хвойных семян заготовлено свыше 640 килограммов. Такие данные привел сегодня глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В отчетном году в 51 лесном базисном питомнике выращено более 34 млн штук стандартного посадочного материала. Из них 12 млн штук — это посадочный материал с закрытой корневой системой. Такое количество посадочного материала является достаточным для создания лесных культур и защитных лесных насаждений в текущем году», — также отметил докладчик.

Лесовосстановительные работы в прошлом году были проведены на площади 4,2 тыс. гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление — на площади 1,6 тыс. гектаров. В итоге отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 158%.