В Татарстане площадь восстановленных лесов превысила площадь погибших на 58%

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

На сегодняшний день леса Татарстана занимают площадь в 1 млн 269 тыс. гектаров. Лесистость в регионе составляет 17,5%. Такие данные привел сегодня глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Средний возраст насаждений составляет 54 года, запасы лесных ресурсов составляют 217 млн 140 тыс. куб. метров. В 2021 году деятельность лесного хозяйства была направлена на реализацию регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“», — отметил министр.

По словам главы Минлесхоза, ключевым показателем регионального проекта является «отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». Проектное значение показателя в прошлом году составило 77,7%. К 2024 году республика должна достигнуть значения в 100%, пояснил докладчик.

Лесовосстановительные работы в прошлом году были проведены на площади 4,2 тыс. гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление — на площади 1,6 тыс. гектаров. В итоге отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 158%.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, цели нацпроектов были скорректированы.