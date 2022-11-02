За год количество жалоб на некачественное топливо в Татарстане сократилось в два раза

В 2022 году от автомобилистов Татарстана поступило семь жалоб на некачественное топливо. Статистику привел заместитель начальника ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Шамиль Гумеров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом году от потребителей поступило семь жалоб на некачественное топливо. Пока ни одна из них не подтвердилась. За прошлый год поступило около 15-16 жалоб, из них подтвердилась одна», – сказал он.

Спикер напомнил, что случаев массовой поломки автомобилей из-за некачественного топлива в Татарстане не было с 2010 года. А вот в 2010 году было резонансное происшествие, когда из строя вышли сотни машин.

«Содержание смол превышало в 40 раз, по требованиям нормативного документа это 5 мг на один литр топлива, а там было 200 мг. У одного хозяина было несколько заправок. К нам поступило 600 заявлений от автовладельцев, машины которых утром не завелись», – напомнил Гумеров.

В этом году жалобы от автовладельцев были аналогичными.

«Водители пишут: "Заправился, проехал 2 км, машина начала стучать, периодически не заводится, я отвез ее в сервис". Мы на следующий день выезжаем на АЗС, отбираем пробы, отдаем в лабораторию», – объяснил собеседник «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы потом не ремонтировать автомобиль за свой счет, Шамиль Гумеров рекомендовал водителям всегда сохранять чеки после автозаправок, хотя закон о защите прав потребителей говорит, что делать это необязательно.

«Чеки сохранять нужно, чтобы подтвердить, что вы заправились именно на этой АЗС. Нужно в первую очередь обратиться к мастеру АЗС, попытаться решить вопрос на месте. Может, вам дольют топливо или на месте удовлетворят ваши претензии», – посоветовал эксперт.

Гумеров отметил, что в октябре в управление поступила одна жалоба на недолив бензина. Специалисты по ней выезжали, проверили несколько топливно-раздаточных колонок, но недолива не обнаружили.

«У каждого средства измерения есть свои погрешности. У топливно-раздаточной колонки погрешность составляет 0,25%. Это значит, что на 10 литров топлива вам могут недолить 25 мл, или две столовые ложки», – пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 24 октября в Татарстане проводится месячник по проверке качества реализуемого и потребляемого топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах. На сегодняшний день отобрано 196 проб, в том числе 120 проб бензина и 76 проб дизельного топлива на 99 АЗС. В лаборатории испытано 114 проб, три из них не соответствуют ГОСТУ.