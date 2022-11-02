180 АЗС Татарстана проверят на качество бензина и дизтоплива

В ходе месячника по мониторингу качества моторного топлива на АЗС Татарстана отобрано 196 проб, из них три не соответствуют ГОСТу. Такие данные сообщил сегодня журналистам на одной из АЗС в Казани начальник отдела ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Шамиль Гумеров.

«С 24 октября в Татарстане проводится месячник по проверке качества реализуемого и потребляемого топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах. На сегодняшний день отобрано 196 проб, в том числе 120 проб бензина и 76 проб дизельного топлива на 99 АЗС. В лаборатории испытано 114 проб, и пока только три из них не соответствуют`ГОСТу», – отметил он.

Спикер пояснил, что в период месячника будет отобрано 360 проб на 180 АЗС. Созданы четыре бригады, которые на автомобилях разъезжают по всей республике и отбирают пробы. Всего по Татарстану насчитывается около 740 автозаправочных станций, которые реализуют жидкое моторное топливо.

«Стараемся охватить в основном мелкий бизнес. У таких заправок, как „Татнефть“, „Таиф“ и „Лукойл“ есть собственные лаборатории. По нормативам каждая АЗС один раз в месяц должна проверять качество топлива в резервуаре», — проинформировал Гумеров.

Что бывает, если пробы не соответствуют стандартам? В этом случае руководителю АЗС направляется соответствующая информация. В предписании рекомендуется остановить реализацию и выяснить причину несоответствия топлива.

«Если он не согласен с результатами, то по своему желанию может выбрать независимую лабораторию и провести арбитражные испытания. Данные об АЗС, где реализуется некачественное топливо, передаются в СМИ. Если такие нарушения выявлялись неоднократно, то материалы направляются в прокуратуру», – пояснил Гумеров.

Бензин проверяется в лаборатории по 16 показателям – на содержание серы, бензола, определяется предельная температура фильтруемости и пр. Если хотя бы один из этих показателей не соответствует требованиям ГОСТа, то считается, что такой бензин не соответствует стандартам.

В соответствии с заданием Кабинета министров РТ в течение года Управлению по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ нужно отбобрать 1475 проб. Такая работа проводится в регионе с 2005 года и дает результаты. Если в первый год выявлялось до 25% брака, то к 2010 году количество некачественных проб сократилось до 3%, показатель за прошлый год – примерно на том же уровне.