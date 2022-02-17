За год количество преступлений, совершенных мигрантами, в России увеличилось на 6%

В России количество уголовных преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось за 2021 год на 6%, сообщил на расширенном заседании коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число зарегистрированных преступлений в сфере миграции сократилось, но вместе с тем почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами», — доложил руководитель министерства.

В ноябре 2021 года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Он отметил, что агрессия трудовых мигрантов связана с «ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России».