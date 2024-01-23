За год Госжилфонд передал бесплатные квартиры 34 многодетным семьям Татарстана

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В 2023 году 34 многодетные семьи Татарстана получили бесплатно от государства 52 квартиры. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан является одной из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

«Некоторые многодетные семьи получили сразу несколько таких квартир. Например, семья Ермолаевых из Чистополя с 7 детьми стала обладателем сразу четырех однокомнатных квартир. А вот семья Моховых из Заинского района, воспитывающая 6 детей получила три однокомнатные квартиры», — рассказали в Госжилфонде при Раисе Татарстана.

Новое благоустроенное жилье было предоставлено в соципотечных домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда. Квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии.

В новом году в Татарстане планируется обеспечить жильем 28 семей, воспитывающих не менее пяти детей.

Ранее на форуме «Родные-Любимые» Президент Владимир Путин заявил, что многодетные семьи – это опора для всей страны.