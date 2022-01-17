За год доходы в бюджеты всех уровней за использование лесов Татарстана выросли на 26%

В 2021 году за использование лесов Татарстана в бюджетную систему всех уровней поступили доходы в размере 515 млн рублей, в том числе в бюджет республики — более 188 млн рублей. Такие данные привел сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«По сравнению с прошлым годом рост доходов составил 26%. Объем доходов подведомственных министерству бюджетных учреждений от реализации древесины, пиломатериалов и оказания услуг в области лесного хозяйства составил 852 млн рублей», — пояснил докладчик.

Кузюров рекомендовал руководителям-лесничим обратить внимание на важность обеспечения своевременного поступления платежей за использование лесов. Кроме того, министр поручил им предпринять все необходимые меры по взысканию имеющихся задолженностей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лесовосстановительные работы в прошлом году были проведены на площади 4,2 тыс. гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление — на площади 1,6 тыс. гектаров. В итоге отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 158%.