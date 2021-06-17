За год число ДТП с электросамокатами в России выросло на 200%

Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200%, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Статистика опубликована на сайте МВД России.

По словам Ирины Волк, с января по май 2021 года в РФ зарегистрировано 112 таких аварий. В Москве зарегистрировано 24 подобных ДТП, в Санкт-Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12, в Татарстане — 7, в Свердловской области — 6. За 5 месяцев в них погибли 2 человека, 119 были ранены.

Волк обратила внимание на то, что правовой статус средств индивидуальной мобильности в настоящее время не определен. Минтранс России занимается разработкой соответствующего проекта постановления правительства РФ.

2 июня Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в МВД РФ предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта — самокатов, велосипедов, сигвеев, моноколес. В частности, СПЧ предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в мае заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, могут быть внесены в ПДД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане правила езды на электросамокатах прорабатываются муниципалитетами.