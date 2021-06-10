Казанский Кремль: Правила езды на самокатах прорабатываются муниципалитетами РТ

В Татарстане правила езды на самокатах прорабатываются на уровне муниципалитетов, локальных документов в республике принимать не будут. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сейчас вопросом электросамокатов плотно занимаются муниципалитеты. Президентом поставлена задача главам крупных городов: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, где наиболее развита сеть прокатов самокатов», — сказала Галимова.

В ближайшее время на территории республики начнут действовать определенные правила использования самокатов.

«Меры, которые будут приниматься, должны быть жестко регулируемыми с точки зрения безопасности самих пользователей самокатов», — добавила она.

Данный вопрос прорабатывается крупными городами, в том числе потому, что там находятся пункты проката.