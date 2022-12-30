В преддверии года черного кролика специалисты подсчитали, сколько зайцев обитает в РТ

В Татарстане обитает более 37 тыс. представителей семейства зайцев. В регионе представлены два вида — русак и беляк. Об этом рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Заяц-беляк — типичный обитатель леса и кустарниковых зарослей. Зимой он ходит с белоснежным окрасом, кончики ушей черные круглый год. Занесен в Красную книгу РТ, охота на данный вид запрещена. На сегодняшний день его численность достигает 8 804 животных», — отметили в пресс-службе.

Второй вид — русак — в республике встречается чаще. По подсчетам специалистов, всего в Татарстане обитает 28 349 животных.

Для сохранения и воспроизводства представителей фауны каждый год проводится работа по подкормке диких животных. Для зайцев оборудовано более 7 тыс. солонцов и 10 тыс. подкормочных площадок.