За год 638 татарстанцев получили частичную компенсацию стоимости полисов ОСАГО

За 2025 год Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан оформило для жителей региона 638 компенсаций полисов ОСАГО. Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Компенсация полиса ОСАГО положена детям и взрослым людям с инвалидностью, которые имеют транспорт по медицинским показаниям. Размер такой компенсации будет составлять 50 % от уплаченной страховой премии. В 2025 году компенсацию получили 633 человека по заявлениям и пять человек в проактивном режиме, то есть без заявления», – рассказал он.

Для получения компенсации нужно подать заявление в свою клиентскую службу фонда по месту жительства, на портале госуслуг или в МФЦ. Для этого нужно иметь при себе паспорт, справку медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации или медицинское заключение о показаниях к транспортному средству, договор ОСАГО и при необходимости сведения о законных представителях.

