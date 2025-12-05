Бесплатная парковка, санатории и выплаты: ОСФР по РТ рассказало о поддержке инвалидов

Люди с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана пользуются бесплатными парковками, получают дорогостоящие протезы, компенсацию полисов ОСАГО, пенсии и выплаты, отдыхают в санаториях. Об их социальной поддержке в Декаду инвалидов «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.





Эдуард Вафин: «По данным на начало года, в Татарстане проживает 282 174 человека с инвалидностью»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Татарстане проживает 282 174 человека с инвалидностью»

Эдуард Яфасович, сколько инвалидов – взрослых и детей проживает в Татарстане?

По данным на начало года, в Татарстане проживает 282 174 человека с инвалидностью. Среди них есть взрослые и дети, они распределяются по группам инвалидности. К первой группе относятся 29 638 людей с инвалидностью, ко второй группе – 90 716 человек, к третьей группе – 111 449 человек. Среди людей с инвалидностью с детства 8 595 человек имеют первую группу инвалидности, 14 731 – вторую группу и 8 390 – третью. Кроме того, в республике проживает 18 655 детей с инвалидностью.

Какие меры поддержки оказываются взрослым и детям-инвалидам?

В Татарстане взрослые и дети с инвалидностью получают разные меры поддержки, которые помогают им чувствовать себя защищенно и жить комфортнее. Одним из основных направлений являются пенсии и финансовая помощь. Назначаются страховые и государственные пенсии, социальные выплаты, а также ежемесячные денежные пособия. Все виды компенсаций регулярно индексируются, то есть их размер повышается с учетом изменения уровня жизни. Это касается и выплат за вред здоровью, связанный с военной травмой.

Кроме финансовой помощи людям с инвалидностью предоставляются социальные услуги: санаторно-курортное лечение, путевки, а также оплата проезда к месту лечения. Большое внимание уделяется обеспечению техническими средствами реабилитации. Людям выдают коляски, протезы, слуховые аппараты, тифлотехнику и другие необходимые устройства. Тифлотехника – специальные средства для слабовидящих и незрячих, которые помогают им учиться, работать и получать информацию через слух, осязание и вибрацию.

«Кроме финансовой помощи людям с инвалидностью предоставляются социальные услуги: санаторно-курортное лечение, путевки, а также оплата проезда к месту лечения» Фото: © «Татар-информ»

Поддержка оказывается и тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью. Им предоставляются пособия, оплачиваемые дополнительные выходные. Родители, воспитавшие ребенка с инвалидностью, могут выйти на пенсию раньше, если соблюдены требования по стажу и пенсионным коэффициентам.

Отдельное направление работы связано с трудоустройством. Для того чтобы больше людей с инвалидностью могли работать, работодателям предоставляются субсидии на оборудование рабочих мест и компенсация части заработной платы. Этим занимаются центры занятости.

Гражданам с тяжелыми нарушениями здоровья, включая пострадавших на производстве, при наличии медицинских показаний выдается индивидуальный автотранспорт. Он значительно облегчает передвижение и повышает самостоятельность. Тем, кто использует специально оборудованные автомобили, компенсируется 50% стоимости ОСАГО.

«Мы предлагаем широкий круг необходимых средств технической реабилитации: коляски, трости, ходунки» Фото: © «Татар-информ»

«В этом году вынесено 209 702 решения об обеспечении техническими средствами реабилитации»

Какие меры поддержки из перечисленных выше наиболее востребованы в республике?

В этом году наиболее востребованными мерами поддержки в республике остаются пенсионное обеспечение и набор социальных услуг. Помимо этого, люди с инвалидностью пользуются техническими средствами реабилитации. Только в этом году вынесено 209 702 решения об обеспечении ТСР. Санаторно-курортное лечение тоже пользуется большой популярностью: в этом году было выдано 7 830 путевки. Каждый год мы выдаем необходимое количество автомобилей пострадавшим на производстве и полностью покрываем все существующие потребности людей, которые нуждаются в специализированном автотранспорте.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о средствах реабилитации для инвалидов. Какова процедура оформления? Были ли выданы дорогостоящие протезы в этом году и какие?

Мы предлагаем широкий круг необходимых средств технической реабилитации: коляски, трости, ходунки, современные высокотехнологичные протезы, ортезы, различные устройства для адаптации в быту и обществе – слуховые аппараты, голосообразующие аппараты, собак-поводырей, также средства самообслуживания и ухода: подгузники, калоприемники, мочеприемники, абсорбирующее белье и некоторые другие средства.

Процедура оформления выглядит следующим образом: подача заявления в клиентскую службу СФР или в онлайн-режиме на портале госуслуг. Электронный сертификат для приобретения средств можно оформить таким же способом – на едином портале госуслуг либо посетив наше отделение. Электронный сертификат позволяет выбрать и приобрести необходимое средство реабилитации у любого поставщика, который участвует в программе. В 2025 году для людей с инвалидностью в Татарстане выдано более 129 150 технических средств реабилитации, 80 551 из которых них оформлены с помощью электронного сертификата. На эти цели было выделено 1 967 млн рублей.

«В 2026 году страховые пенсии проиндексируют один раз на 7,6%» Фото: © «Татар-информ»

«Средний размер пенсий инвалидов по республике составляет 24 630 рублей»

Расскажите, пожалуйста, о пенсионном обеспечении инвалидов. Какие пенсии получают представители разных категорий?

Пенсионное обеспечение для людей с ограниченными возможностями здоровья включает два основных вида пенсий – страховую и государственную. Страховая пенсия назначается, если у человека есть страховой стаж, даже если он минимальный. Государственная пенсия положена тем, у кого стаж работы отсутствует полностью, или для людей, которые получили инвалидность, связанную с военной службой, катастрофами и другими обстоятельствами. Если страховой стаж вообще отсутствует, то назначается социальная пенсия. Пенсии по инвалидности назначаются без заявления – гражданину направляется соответствующее извещение.

На сегодняшний день средний размер пенсии взрослых людей с инвалидностью первой группы составляет 30 821 рубль, второй группы – 22 870 рублей, третьей группы – 20 823 рубля. Также есть категория людей, получивших инвалидность в детстве, размеры их пенсий составляют: у первой группы – 19 380 рублей, у второй группы – 15 700 рублей, у третьей группы – 9 092 рубля. Средний размер пенсий инвалидов по республике составляет 24 630 рублей.

Когда ожидается индексация выплат?

В 2026 году страховые пенсии проиндексируют один раз на 7,6%.

«Если военнослужащий получил травму, приведшую к инвалидности, Отделение социального фонда России по Республике Татарстан обеспечивает его техническими средствами сразу» Фото: © «Татар-информ»

«Участникам специальной военной операции предоставляются дорогостоящие протезы»

Какими мерами поддержки пользуются участники специальной военной операции?

Участники специальной военной операции получают разные меры поддержки. Им назначаются пенсии по инвалидности, если ограничения здоровья связаны со службой или боевыми действиями, включая государственную пенсию по инвалидности. Если военнослужащий получил травму, приведшую к инвалидности, Отделение социального фонда России по Республике Татарстан обеспечивает его техническими средствами сразу, без подачи заявления. Все сведения поступают от медико-социальной экспертизы, оформление происходит автоматически.

Кроме того, предоставляются дорогостоящие протезы, включая высокотехнологичные изделия. Участники СВО также могут получать компенсации и другие меры социальной поддержки в рамках программ реабилитации. Для трудоустройства действуют специальные программы: работодатели получают субсидии и компенсации при приеме таких работников.

Давайте поговорим о санаторно-курортных путевках: кому положены, сколько человек получили их в этом году и в каких санаториях отдохнули?

В этом году санаторно-курортное лечение от Социального фонда было предоставлено гражданам льготной категории. Это люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и дети с инвалидностью. Общий бюджет, который был задействован на эти цели, составил более 272,8 млн рублей, из которых 256,5 млн рублей направлены на лечение, а 15,2 млн – на оплату проезда к месту лечения и обратно.

Для наших граждан сейчас есть большой выбор учреждений, где они могут отдыхать и лечиться. Так, участники специальной военной операции могут пройти санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию в различных регионах России, включая Саратовскую, Волгоградскую, Московскую, Владимирскую, Кировскую, Тюменскую, Астраханскую, Омскую области, а также Кузбасс и Республику Хакасия.

Для всех получателей услуг мы можем предложить следующие санатории-профилактории: «КМПО», «Голубое озеро», «Волга», «Вита», «Тонус», санатории: «Ливадия», «Радуга», «Санта», «Камазжилбыт», «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», «Долинск», «Грушевая Роща», «Васильевский», «Нехама», «Азнакаевский», а также клинику-санаторий «Набережные Челны».

«Право на бесплатную парковку имеют люди с инвалидностью. Такое право распространяется на их личные автомобили и на машины, в которых перевозят человека с инвалидностью» Фото: © «Татар-информ»

«В 2025 году оформлено 638 компенсаций ОСАГО»

Компенсация полиса ОСАГО – востребованное направление. Кому она положена, в каком размере, сколько человек ее получили в этом году?

Компенсация полиса ОСАГО положена детям и взрослым людям с инвалидностью, которые имеют транспорт по медицинским показаниям. Размер такой компенсации будет составлять 50% от уплаченной страховой премии. В 2025 году компенсацию получили 633 человека по заявлениям и 5 человек в проактивном режиме, то есть без заявления, а всего за год было оформлено 638 компенсаций.

Для получения компенсации нужно подать заявление в свою клиентскую службу фонда по месту жительства, на портале госуслуг или в МФЦ. Для этого нужно иметь при себе паспорт, справку МСЭ, ИПРА или медицинское заключение о показаниях к транспортному средству, а также договор ОСАГО и при необходимости сведения о законных представителях.

Кто имеет право на бесплатную парковку и как ее оформить?

Право на бесплатную парковку имеют люди с инвалидностью. Такое право распространяется на их личные автомобили и на машины, в которых перевозят человека с инвалидностью. Чтобы оформить право на бесплатную парковку, необходимо подать заявление о внесении сведений о транспортном средстве в личном кабинете на портале госуслуг или в МФЦ. После внесения данных автомобиль будет включен в реестр.