Moneyball по-богачевски: УНИКС в топ-4 Евролиги

Казанские баскетболисты громят все команды в Евролиге и матчах Единой лиги ВТБ. Сокрушены гранды - от ЦСКА до «Реала». Известный комментатор Александр Норден в материале для ИА «Татар - информ» разобрал причину «казанского феномена» Евгения Богачева.

На подмостках Баскет-холла труппа режиссера Велимира Перасовича — УНИКС - закатывает спектакли, которые сейчас являются событием №1 в спортивном пространстве Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На гастролях труппа режиссера Велимира Перасовича — УНИКС

До Шаляпинского фестиваля осталось полтора месяца, до Нуриевского – почти полгода. Но если не терпится пойти в театр и хочется шекспировских страстей, тогда можно сходить на Спартаковскую, 1. На подмостках Баскет-холла труппа режиссера Велимира Перасовича — УНИКС - закатывает спектакли, которые сейчас являются событием №1 в спортивном пространстве Казани.

Димитрис Прифтис, замечательный тренер и приятный во всех отношениях человек, минувшим летом покинул УНИКС после четырех сезонов добросовестной работы. Построенную команду он сдал под ключ – одел в серебряные наряды Единой Лиги ВТБ и вручил путевки в главный клубный турнир Старого света – Евролигу. Вручать, правда, было особо некому – от прошлогоднего состава осталось всего пятеро – защитник Кэнаан, форварды Джон Браун, Жбанов и Узинский, да центровой Клименко, главный долгожитель команды, засевший на лавку запасных еще в «доэллинскую» эру.

Димитрис Прифтис, замечательный тренер и приятный во всех отношениях человек, минувшим летом покинул УНИКС после четырех сезонов добросовестной работы Фото: архив ИА «Татар-информ»

Комплектование новой команды начали с приглашения нового тренера. Из предложенных на его рассмотрение свободных кандидатур бессменный президент клуба Евгений Богачев остановил свой выбор на 55-летнем хорвате Велимире Перасовиче. Кандидатура специалиста представлялась достаточно спорной. С одной стороны, за плечами было богатое игроцкое прошлое, выступление в легендарной «Югопластике» с великими Раджой и Кукочем, серебряные медали Игр в Барселоне-1992. С другой – почти 20 лет тренерской практики в испанских клубах среднего уровня, которые он (или они его) менял как перчатки, завоевав лишь парочку кубков и достигнув главных успехов с тоже далеко неэлитной «Басконией»(бронзовые медали и Финал четырех Евролиги). Да и опыт работы с широко востребованными в баскетбольном мире тренерами из бывшей Югославии у УНИКСА был небогатым и не особо радостным – да, был безвременно ушедший серб Ацо Петрович с завоеванным для Казани Кубком России, но был и не проработавший и сезона босниец Драган Вишневац – сомнительного уровня персонаж из тех времен, когда УНИКС принимал соперников еще в УНИКСе.

Но президент рискнул, и, как показалось на первых порах, просчитался. Команда, собиравшаяся если не в пожарном, но в довольно спешном порядке, начала борьбу на двух фронтах ни шатко ни валко.

Бессменный президент клуба Евгений Богачев Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После одного из этих проигрышей Евгений Богачев пригласил на беседу Перасовича. И, зная как Богачев может воздействовать не только словом, но и взглядом, именно с этим разговором связывают метаморфозу, которая произошла с командой. Судите сами, через три дня после фиаско в Саратове на паркете Баскет-холла была разгромлена «Баскония», еще через двое суток самый титулованный клуб континента, 10-кратный триумфатор Евролиги «Реал» не смог набрать в Казани и 60 очков (58:65). И понеслось…

Только вдумайтесь в эту цифру: в течение 50 дней, с 27 октября по 17 декабря, УНИКС провел в режиме турнира 11 матчей Евролиги (перемежая их играми чемпионата) и одержал в них 9(!) побед. После выигрыша 17 декабря у «Жальгириса» дружина Велимира Перасовича с 10-ю победами и 6 поражениями занимает четвертое(!) место в таблице Еврлолиги. Выше только небожители – «Барселона», «Реал», «Олимпиакос»… Но казанцам не привыкать сокрушать кумиров...

Джон Браун с его «подкожной» защитой и яростными подборами под чужим щитом Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «ТАтар-информ»

«Банда с дредами» и балканский секс-символ

А вообще, «УНИКС 2.0» в редакции этого сезона цифрами оценивать скучно. Можно углубиться в статистику набранных очков, подборов и перехватов, но вы не будете считать в театре сколько раз героиня уходила за кулисы. Эта команда не просто дает результат, она живет игрой и каждый матч с ее участием (даже проигранный!) превращается в шоу…

Кто же они, эти шоумены? И здесь мы должны отдать должное селекционной работе казанского клуба. Кому продлили соглашения? Кэнаан с его сериями трехочковых и прорывами под кольцо, Джон Браун 11 с его «подкожной» защитой и яростными подборами под чужим щитом и Узинский, заряжающий партнеров с первых секунд поединка – это очень качественное наследие периода «правления» Прифтиса.

Очень удачно вписался в игру команды 212-сантиметровый темнокожий центровой Тони Джекири Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

И новые партнеры этих парней смогли (пусть не сразу) подхватить этот дух, развить его и трансформировать в серию ярких и запоминающихся побед – и в ревущем от восторга родном зале и во враждебной атмосфере многотысячных Белградской, Афинской и Тель-Авивской арен. А все потому, что игрокам УНИКСа эти арены хорошо знакомы. И они этой враждебной ауры не боятся.

Чем удивишь или запугаешь трехкратного чемпиона Евролиги и 10-кратного победителя Единой Лиги ВТБ Андрея Воронцевича, ставшего за 14 сезонов «нашим все» прославленного «армейского» клуба? Недавний матч против своего родного ЦСКА стал для форварда 283-м в Евролиге и он вышел на 12-е место по этому показателю. Или самого сочного хорватского баскетболиста настоящего времени, атлетично сложенного красавца, настоящего секс-символа Марию Хезонью с его 330 матчами в НБА, титулами, завоеванными в «Барселоне» и званием самого зрелищного игрока чемпионата Греции? Хезонья с его слэм-данками спиной к кольцу теперь претендует на такое же звание в Европе. Причем, когда он взмывает в воздух и с силой бьет мячом о дужку кольца, это выглядит даже эффектнее, чем когда он мяч в корзину погружает. Очень удачно вписался в игру команды 212-сантиметровый темнокожий центровой Тони Джекири, которого Перасович привел с собой из «Басконии». Ему 27 лет, он обладает международным опытом, возможно он не особо техничен и пластичен (что и не свойственно гигантам), но свое дело он знает и делает четко.

Выбранный на драфте НБА-2008 под третьим номером О Джей Мэйо Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вообще, темнокожие (и большинство из них с дредами) придают команде не только содержание в виде зажигательной игры, но и необходимый колорит. Выбранный на драфте НБА-2008 под третьим номером О Джей Мэйо, задрафтованный в Штатах Джаррелл Брентли и главный разыгрывающий УНИКСа-21 Лоренцо-Браун, - эти теплолюбивые южане в холодной Казани стали единой спайкой и ведут клуб к одному из самых ярких в его истории сезону. И им, после их «бананово-лимонных Сингапуров» есть что доказывать и хочется чего-то добиться.

Как поменялся Перасович

Блестящие игры поменяли и самого тренера. Из флегматичного, моментами растерянного в первых матчах Перасович превратился в экспрессивного, живущего игрой вместе со своими парнями. При этом он позволяет игрокам импровизировать, творить по ходу игры. Когда Хезонья в дебюте встречи с литовцами при счете 9:9 играет попадает в дужку кольца, потом повторяет этот трюк в середине матча, забивает только с третьего раза, он не получает ни слова упрека от своего наставника. Доверие вдохновляет: Хезонья набирает двадцатку, а команда съедает противника в четвертом периоде и одерживает юбилейную победу.

Из флегматичного, моментами растерянного в первых матчах Перасович превратился в экспрессивного, живущего игрой вместе со своими парнями Фото: ИА «Татар-информ»

Вот такой он, этот УНИКС-2021. Команда делает сумасшедшие блок-шоты, но потом может потерять мяч в простейшей ситуации. Они отдают за спиной невероятные передачи и тяжелейшие дальние попадания, но при этом могут послать пас в ту зону, откуда партнер уже ушел. Для этого УНИКСа баскетбол – в первую очередь Игра, а потом уже неплохо оплачиваемая работа. Смотреть на игры казанцев сейчас – это как смотреть безумно интересный фильм. Ты не знаешь, как он закончится – хэппи-эндом, или придет злодей и всех сожрет... Но смотреть то все равно интересно.

Президент Богачев, в отличие от героя Брэда Питта – генменеджера бейсбольного клуба из фильма Moneyball («Человек, который изменил все» в российском прокате), не ставит целью изменить игру, доказав, что клубы со скромным бюджетом способны на регулярной основе побеждать «жирных котов». Просто в юбилейный для клуба и себя год он напоминает нам: главный театр Казани находится не обязательно на площади Свободы. На Спартаковской 1 тоже дают первоклассные спектакли. И пропускать их грех… Особенно когда до Шаляпинского еще не скоро…

Александр Норден