Moneyball по-богачевски: УНИКС в топ-4 Евролиги
Казанские баскетболисты громят все команды в Евролиге и матчах Единой лиги ВТБ. Сокрушены гранды - от ЦСКА до «Реала». Известный комментатор Александр Норден в материале для ИА «Татар - информ» разобрал причину «казанского феномена» Евгения Богачева.
На гастролях труппа режиссера Велимира Перасовича — УНИКС
До Шаляпинского фестиваля осталось полтора месяца, до Нуриевского – почти полгода. Но если не терпится пойти в театр и хочется шекспировских страстей, тогда можно сходить на Спартаковскую, 1. На подмостках Баскет-холла труппа режиссера Велимира Перасовича — УНИКС - закатывает спектакли, которые сейчас являются событием №1 в спортивном пространстве Казани.
Димитрис Прифтис, замечательный тренер и приятный во всех отношениях человек, минувшим летом покинул УНИКС после четырех сезонов добросовестной работы. Построенную команду он сдал под ключ – одел в серебряные наряды Единой Лиги ВТБ и вручил путевки в главный клубный турнир Старого света – Евролигу. Вручать, правда, было особо некому – от прошлогоднего состава осталось всего пятеро – защитник Кэнаан, форварды Джон Браун, Жбанов и Узинский, да центровой Клименко, главный долгожитель команды, засевший на лавку запасных еще в «доэллинскую» эру.
Комплектование новой команды начали с приглашения нового тренера. Из предложенных на его рассмотрение свободных кандидатур бессменный президент клуба Евгений Богачев остановил свой выбор на 55-летнем хорвате Велимире Перасовиче. Кандидатура специалиста представлялась достаточно спорной. С одной стороны, за плечами было богатое игроцкое прошлое, выступление в легендарной «Югопластике» с великими Раджой и Кукочем, серебряные медали Игр в Барселоне-1992. С другой – почти 20 лет тренерской практики в испанских клубах среднего уровня, которые он (или они его) менял как перчатки, завоевав лишь парочку кубков и достигнув главных успехов с тоже далеко неэлитной «Басконией»(бронзовые медали и Финал четырех Евролиги). Да и опыт работы с широко востребованными в баскетбольном мире тренерами из бывшей Югославии у УНИКСА был небогатым и не особо радостным – да, был безвременно ушедший серб Ацо Петрович с завоеванным для Казани Кубком России, но был и не проработавший и сезона босниец Драган Вишневац – сомнительного уровня персонаж из тех времен, когда УНИКС принимал соперников еще в УНИКСе.
Но президент рискнул, и, как показалось на первых порах, просчитался. Команда, собиравшаяся если не в пожарном, но в довольно спешном порядке, начала борьбу на двух фронтах ни шатко ни валко.
После одного из этих проигрышей Евгений Богачев пригласил на беседу Перасовича. И, зная как Богачев может воздействовать не только словом, но и взглядом, именно с этим разговором связывают метаморфозу, которая произошла с командой. Судите сами, через три дня после фиаско в Саратове на паркете Баскет-холла была разгромлена «Баскония», еще через двое суток самый титулованный клуб континента, 10-кратный триумфатор Евролиги «Реал» не смог набрать в Казани и 60 очков (58:65). И понеслось…
Только вдумайтесь в эту цифру: в течение 50 дней, с 27 октября по 17 декабря, УНИКС провел в режиме турнира 11 матчей Евролиги (перемежая их играми чемпионата) и одержал в них 9(!) побед. После выигрыша 17 декабря у «Жальгириса» дружина Велимира Перасовича с 10-ю победами и 6 поражениями занимает четвертое(!) место в таблице Еврлолиги. Выше только небожители – «Барселона», «Реал», «Олимпиакос»… Но казанцам не привыкать сокрушать кумиров...
«Банда с дредами» и балканский секс-символ
А вообще, «УНИКС 2.0» в редакции этого сезона цифрами оценивать скучно. Можно углубиться в статистику набранных очков, подборов и перехватов, но вы не будете считать в театре сколько раз героиня уходила за кулисы. Эта команда не просто дает результат, она живет игрой и каждый матч с ее участием (даже проигранный!) превращается в шоу…
Кто же они, эти шоумены? И здесь мы должны отдать должное селекционной работе казанского клуба. Кому продлили соглашения? Кэнаан с его сериями трехочковых и прорывами под кольцо, Джон Браун 11 с его «подкожной» защитой и яростными подборами под чужим щитом и Узинский, заряжающий партнеров с первых секунд поединка – это очень качественное наследие периода «правления» Прифтиса.
И новые партнеры этих парней смогли (пусть не сразу) подхватить этот дух, развить его и трансформировать в серию ярких и запоминающихся побед – и в ревущем от восторга родном зале и во враждебной атмосфере многотысячных Белградской, Афинской и Тель-Авивской арен. А все потому, что игрокам УНИКСа эти арены хорошо знакомы. И они этой враждебной ауры не боятся.
Чем удивишь или запугаешь трехкратного чемпиона Евролиги и 10-кратного победителя Единой Лиги ВТБ Андрея Воронцевича, ставшего за 14 сезонов «нашим все» прославленного «армейского» клуба? Недавний матч против своего родного ЦСКА стал для форварда 283-м в Евролиге и он вышел на 12-е место по этому показателю. Или самого сочного хорватского баскетболиста настоящего времени, атлетично сложенного красавца, настоящего секс-символа Марию Хезонью с его 330 матчами в НБА, титулами, завоеванными в «Барселоне» и званием самого зрелищного игрока чемпионата Греции? Хезонья с его слэм-данками спиной к кольцу теперь претендует на такое же звание в Европе. Причем, когда он взмывает в воздух и с силой бьет мячом о дужку кольца, это выглядит даже эффектнее, чем когда он мяч в корзину погружает. Очень удачно вписался в игру команды 212-сантиметровый темнокожий центровой Тони Джекири, которого Перасович привел с собой из «Басконии». Ему 27 лет, он обладает международным опытом, возможно он не особо техничен и пластичен (что и не свойственно гигантам), но свое дело он знает и делает четко.
Вообще, темнокожие (и большинство из них с дредами) придают команде не только содержание в виде зажигательной игры, но и необходимый колорит. Выбранный на драфте НБА-2008 под третьим номером О Джей Мэйо, задрафтованный в Штатах Джаррелл Брентли и главный разыгрывающий УНИКСа-21 Лоренцо-Браун, - эти теплолюбивые южане в холодной Казани стали единой спайкой и ведут клуб к одному из самых ярких в его истории сезону. И им, после их «бананово-лимонных Сингапуров» есть что доказывать и хочется чего-то добиться.
Как поменялся Перасович
Блестящие игры поменяли и самого тренера. Из флегматичного, моментами растерянного в первых матчах Перасович превратился в экспрессивного, живущего игрой вместе со своими парнями. При этом он позволяет игрокам импровизировать, творить по ходу игры. Когда Хезонья в дебюте встречи с литовцами при счете 9:9 играет попадает в дужку кольца, потом повторяет этот трюк в середине матча, забивает только с третьего раза, он не получает ни слова упрека от своего наставника. Доверие вдохновляет: Хезонья набирает двадцатку, а команда съедает противника в четвертом периоде и одерживает юбилейную победу.
Вот такой он, этот УНИКС-2021. Команда делает сумасшедшие блок-шоты, но потом может потерять мяч в простейшей ситуации. Они отдают за спиной невероятные передачи и тяжелейшие дальние попадания, но при этом могут послать пас в ту зону, откуда партнер уже ушел. Для этого УНИКСа баскетбол – в первую очередь Игра, а потом уже неплохо оплачиваемая работа. Смотреть на игры казанцев сейчас – это как смотреть безумно интересный фильм. Ты не знаешь, как он закончится – хэппи-эндом, или придет злодей и всех сожрет... Но смотреть то все равно интересно.
Президент Богачев, в отличие от героя Брэда Питта – генменеджера бейсбольного клуба из фильма Moneyball («Человек, который изменил все» в российском прокате), не ставит целью изменить игру, доказав, что клубы со скромным бюджетом способны на регулярной основе побеждать «жирных котов». Просто в юбилейный для клуба и себя год он напоминает нам: главный театр Казани находится не обязательно на площади Свободы. На Спартаковской 1 тоже дают первоклассные спектакли. И пропускать их грех… Особенно когда до Шаляпинского еще не скоро…
Александр Норден