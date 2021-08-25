За этот год в России будет введено 84–85 млн кв. метров жилья

За 2021 год в России будет введено в эксплуатацию 84–85 млн кв. метров жилья. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, в следующем году сохранить такие темпы ввода будет сложнее, потому что жилье обычно «выстреливает» лишь спустя два — два с половиной года после завершения строительства.

«Для того чтобы темпы шли стабильно, нужно в стройке около 120 млн кв. метров. Сейчас у нас в строительстве 98-99 млн», — цитирует Мутко пресс-служба Кремля.

По данным Росстата, с января по август 2021 года в России было введено в эксплуатацию 43,9 млн кв. метров жилья. Это на 30,1% больше, чем показатель предыдущего года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане, по информации на 21 августа, было построено 65% жилья, запланированного на 2021 год, или 1 млн 728 тыс. кв. метров.