В Татарстане построено 65% жилья от годового плана

В Татарстане построен 1 млн 728 тыс. квадратных метров жилья, или 65% от годового плана, доложил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам замминистра, сегодня республика идет с небольшим опережением прошлогодних темпов — 101,5% к уровню 2020 года. Сдан 81 многоквартирный дом, общая площадь составляет 590 тысяч кв. метров, что составляет около 47% от плана. Продолжается строительство 83 коммерческих многоквартирных домов.

По программе социальной ипотеки в этом году планируется построить 161 дом. На сегодня построено 92 МКД площадью 107,5 тыс. кв. метров — это 38% от плана. Еще 38 домов будут сданы в ближайшее время.

По линии ИЖС самый высокий процент выполнения плана — 92%. Построены 7 тыс. 639 домов.