«За этим будущее»: Александр Жаров высоко оценил сотрудничество с Татарстаном

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил уже налаженные деловые связи в сфере креативных индустрий.

Александр Жаров отметил, что Татарстан демонстрирует устойчивое лидерство в развитии креативной экономики.

«Во-первых, мы с Татарстаном работаем уже не первый год. У нас, практически, связи уже выстроены, поэтому сегодня произошла, фактически, фиксация того, что уже и так происходит. Не надо забывать, что Татарстан входит в тройку лидеров городов по развитию креативных индустрий», — подчеркнул он.

Жаров также отметил личное участие руководства республики в продвижении отрасли:

«Я прекрасно знаком с Раисом, я знаком с главами городов, и эти люди от души занимаются развитием креативных индустрий, потому что понимают, что за этим будущее».

По его словам, у сторон уже есть конкретные планы:

«Мы смотрим с большим оптимизмом в перспективу нашего сотрудничества, у нас есть уже намеченные, практически, проекты в области производства контента, в области кинопроизводства, в области IT-технологий. Уверен, что всё получится».

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: программа Минниханова на ПМЭФ

Видео предоставлено ТРК «Новый век»