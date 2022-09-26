За две недели возле метро от Covid привились три тысячи казанцев

За две недели в пунктах вакцинации около станций казанского метро против гриппа привились 4196 жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы РТ.

От коронавируса за это время успели сделать вакцину 3 047 казанцев.

Напомним, с 12 сентября в Казани начали работать мобильные пункты вакцинации около четырех станций метрополитена – «Проспект Победы», «Козья слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Процедуру можно пройти ежедневно с 8:00 до 19:00, перерыв – с 13:00 до 14:00.

В горздраве напомнили, что привиться можно в любой поликлинике по месту жительства и в мобильном пункте в ТЦ «Южный». Ночью вакцинацию можно пройти в городской клинической больнице №7 на Чуйкова, 54, терминал 3, там медики работают с 20.00 до 7.30.