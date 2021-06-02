За две недели в водоемах Татарстана утонули семь человек

За две недели в водоемах республики утонули семь человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

С начала года в Татарстане произошло 19 происшествий на воде, за такой же период прошлого года их насчитывалось 29. Среди погибших – двое детей.

«Чаще всего люди тонут в запрещенных для купания местах. По этой причине в этом году погибли пять человек. Трех человек, среди которых один подросток, нам удалось спасти», – заявил глава ГИМС.

Венедиктов призвал родителей не отпускать детей к водоемам без присмотра. Он напомнил случай, произошедший 27 мая в Зеленодольском районе. 13-летний подросток, стоя около воды, выронил монеты из кармана. Потянувшись за ними, он упал в воду. Выплыть ребенок так и не смог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мае в запрещенных для купаниях водоемах утонули двое татарстанцев.