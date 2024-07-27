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За две недели в Татарстане сдали еще 27 многоквартирных домов после капремонта
В 2024 году в Татарстане проводят капитальный ремонт 750 многоквартирных домов. 110 объектов сданы, из них 27 в 13 муниципалитетах — за прошедшие две недели. Об этом глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин рассказал на совещании в Доме Правительства РТ с участием Раиса республики Рустама Минниханова.
В субботнем совещании в режиме ВКС принимали участие все районы Татарстана, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
По данным министра, в настоящее время обновляются 635 домов в 39 муниципальных образованиях. Строительно-монтажные работы на объектах выполнены на 70%, сезонные — на 66%.
Также на совещании он сообщил о ходе выполнения программы капремонта на объектах социально-культурной сферы. К примеру, в регионе на 79% обновили запланированные образовательные учреждения в рамках семи республиканских и федеральных программ. Как подчеркнул Раис Татарстана, работы по ремонту и вводу таких зданий должны быть завершены качественно и в срок.
В сфере культуры в 2024 году запланирован ремонт 24 зданий. Их обновляют по национальному проекту и двум республиканским программам.
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