Минниханов: Девять школ и пристрой нужно ввести в Татарстане до 1 сентября

В Татарстане необходимо качественно и в срок завершить ремонт в образовательных учреждениях. На это на совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Он напомнил, что в регионе обновляют 185 объектов образования, в том числе 51 школу.

«Мы должны ввести девять школ и один пристрой, — заявил руководитель РТ. — А также здание начальной школы в Кукморском районе. Министерству образования, Министерству строительства, муниципалитетам необходимо данный вопрос держать на контроле».

В субботнем совещании в режиме ВКС принимали участие все районы Татарстана, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.