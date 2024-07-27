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Минниханов: Девять школ и пристрой нужно ввести в Татарстане до 1 сентября
В Татарстане необходимо качественно и в срок завершить ремонт в образовательных учреждениях. На это на совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Он напомнил, что в регионе обновляют 185 объектов образования, в том числе 51 школу.
«Мы должны ввести девять школ и один пристрой, — заявил руководитель РТ. — А также здание начальной школы в Кукморском районе. Министерству образования, Министерству строительства, муниципалитетам необходимо данный вопрос держать на контроле».
В субботнем совещании в режиме ВКС принимали участие все районы Татарстана, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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