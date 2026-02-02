news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 09:40

За две недели в РТ поймали 517 водителей, выехавших на встречку там, где запрещено

Госавтоинспекция Татарстана подвела итоги профилактического рейда «Встречная полоса». В период с 17 по 31 января инспекторы зафиксировали 517 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.

В ведомстве напоминают, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 7500 рублей либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. При повторном нарушении водитель может быть лишен прав на один год.

«Татар-информ» сообщал, что в 2025 году в Татарстане произошло 54 ДТП из‑за выезда на встречную полосу. В этих авариях погибли 28 человек, еще 92 получили травмы.

#гаи #выезд на встречку
