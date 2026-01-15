За прошлый год в Татарстане из-за выезда на встречку погибли 28 человек

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане произошло 54 ДТП из‑за выезда на встречную полосу. В этих авариях погибли 28 человек, еще 92 получили травмы. В Госавтоинспекции республики подчеркивают, что за каждой цифрой стоит человеческая трагедия.

С 17 по 31 января в республике проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Инспекторы усилят контроль за нарушителями на самых опасных участках дорог.

В ведомстве также напомнили: за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД предусмотрен штраф 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. При повторном нарушении водителя могут лишить прав на один год.