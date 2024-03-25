За два ярмарочных дня татарстанцы купили на сельхозярмарках 460 тыс. штук яиц

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Татарстанцы купили на сельхозярмарках 460 тыс. штук яиц. Всего за два ярмарочных дня реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 141,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам двух ярмарочных дней было реализовано 210,8 тонны овощей, в том числе 115,4 тонны картофеля, а также 36,5 тонны разливного молока, 89,6 тонны сахара, 181 тонна мяса, включая 92,9 тонны говядины», – говорится в сообщении.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 16 марта. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и с различной периодичностью в других муниципалитетах.

В организации торговли задействованы 33 муниципальных района, 1 548 единиц транспорта. Работа ярмарок продлится до 28 апреля.

В январе стоимость яиц в Татарстане оказалась на 63,8% выше, чем год назад. При этом за период с 10 по 15 января по сравнению с предыдущей неделей их стоимость снизилась на 0,2%.

В целом продукция сельского хозяйства в январе стала стоить на 0,6% меньше, чем в декабре, о чем сообщал «Татар-информ».