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За два ярмарочных дня татарстанцы купили на сельхозярмарках 460 тыс. штук яиц
Татарстанцы купили на сельхозярмарках 460 тыс. штук яиц. Всего за два ярмарочных дня реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 141,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«По итогам двух ярмарочных дней было реализовано 210,8 тонны овощей, в том числе 115,4 тонны картофеля, а также 36,5 тонны разливного молока, 89,6 тонны сахара, 181 тонна мяса, включая 92,9 тонны говядины», – говорится в сообщении.
Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 16 марта. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и с различной периодичностью в других муниципалитетах.
В организации торговли задействованы 33 муниципальных района, 1 548 единиц транспорта. Работа ярмарок продлится до 28 апреля.
В январе стоимость яиц в Татарстане оказалась на 63,8% выше, чем год назад. При этом за период с 10 по 15 января по сравнению с предыдущей неделей их стоимость снизилась на 0,2%.
В целом продукция сельского хозяйства в январе стала стоить на 0,6% меньше, чем в декабре, о чем сообщал «Татар-информ».
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