За два субботника в Татарстане экоактивисты собрали более 300 мешков мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

За два субботника татарстанские экоактивисты собрали более 300 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Так, в рамках всероссийской акции «Вода России» сотрудники Приикского управления ведомства и ученики азнакаевского лицея и школы №9 очистили берег реки Черная. Около 120 человек собрали более 45 мешков мусора.

Еще одна экоакция прошла в поселке Красный Ключ – здесь сотрудники Закамского управления Минэкологии РТ вместе с экоактивистами убрались на территории у усадьбы Стахеевых в «Экопарке», а также привели в порядок лесной массив. Было собрано более 250 мешков мусора.

Ранее в Набережных Челнах организовали плоггинг «Чистый берег» на набережной имени Табеева.