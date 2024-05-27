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Участники плоггинга в Челнах собрали 100 мешков мусора
Сотрудники Детского эколого-биологического центра №4 в Челнах и инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана организовали плоггинг «Чистый берег» на набережной имени Табеева в Автограде, во время которого собрали около 100 мешков мусора.
«Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, отличительной чертой которого является сбор мусора», — рассказали в республиканском природоохранном ведомстве.
В экоакции приняли участие около 20 команд из общеобразовательных заведений: школа cапбординга «СтояНаВоде» собирала мусор на воде, остальные — на берегу. Всех ребят наградили дипломами и сладкими призами, а команды-победители получили ценные подарки от спонсоров.
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