Участники плоггинга в Челнах собрали 100 мешков мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Сотрудники Детского эколого-биологического центра №4 в Челнах и инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана организовали плоггинг «Чистый берег» на набережной имени Табеева в Автограде, во время которого собрали около 100 мешков мусора.

«Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, отличительной чертой которого является сбор мусора», — рассказали в республиканском природоохранном ведомстве.

В экоакции приняли участие около 20 команд из общеобразовательных заведений: школа cапбординга «СтояНаВоде» собирала мусор на воде, остальные — на берегу. Всех ребят наградили дипломами и сладкими призами, а команды-победители получили ценные подарки от спонсоров.