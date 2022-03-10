За два месяца в Татарстане ввели 600 тыс. кв. метров жилья

За первые два месяца 2022 года в Татарстане введено в эксплуатацию 600 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«На текущий год у нас план в 2,7 млн квадратных метров жилья — немного меньше, чем в прошлом году, но мы планируем его перевыполнять. Уже сегодня понятно, что год будет непростой. Хотя мы идем к уровню прошлого года с хорошей динамикой в 600 тыс. квадратных метров по итогам января-февраля и первой недели марта. Это вселяет в нас уверенность, что мы план выполним», – сказал он.

Гимаев добавил, что для уверенности в сохранении темпов строительства жилья необходимо принять ряд мер для застройщиков. Это в том числе продление льготной ипотеки с небольшим поднятием процентной ставки и субсидирование из федерального бюджета застройщиков, которые в рамках проектного финансирования получают кредиты, разницы между ключевой ставкой и той, которой предполагается им помочь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует годовой план по вводу жилья, несмотря на рост цен на стройматериалы и сбои с работой международных платежных систем, которыми пользуются иностранные рабочие.