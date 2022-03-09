«Есть определенный задел»: Минстрой РТ готов выполнить план по жилью вопреки санкциям

Татарстан планирует выполнить в этом году план по вводу жилья, несмотря на рост цен на стройматериалы и сбои с работой международных платежных систем, которыми пользуются иностранные рабочие. Для обхода санкций стройкомпании меняют западное оборудование на азиатское и применяют ряд других мер. Об этом рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

В 2022 году в Татарстане планируют ввести 2,7 млн квадратных метров жилья и капитально отремонтировать 760 домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стройиндустрию в кризис вытянут «частники»

В своем выступлении министр напомнил, что в 2022 году в Татарстане планируют ввести 2,7 млн квадратных метров жилья и капитально отремонтировать 760 домов. В республике будут продолжены все госпрограммы, связанные со строительством, капремонтом и модернизацией объектов. Айзатуллин уточнил, что в Татарстане действуют 44 госрограммы, в этом году они коснутся 3,5 тыс. объектов. На реализацию программ направят 47 млрд рублей.

«Все эти мероприятия меняют к лучшему жизнь всей республики, каждого ее жителя, и мы нацелены выполнить их в полном объеме», – заверил министр.

Во главе угла – жилищное строительство. Татарстан в числе регионов, где строится наибольший объем жилья. В прошлом году был даже поставлен рекорд – введено 3 млн квадратных метров. В Приволжском федеральном округе республика на первом месте, в России – на шестом.

План на этот год – построить 2,7 млн квадратных метров жилья. Это 923,6 тыс. квадратных метров инвестиционного жилья (148 домов) и 150,1 тыс. квадратных метров (56 домов) по социальной ипотеке. Больше всего будет построено все-таки в частном порядке ­– по прогнозам Минстроя, в этом году будет введено 1,6 млн квадратных метров индивидуального жилищного строительства (ИЖС), или 12,4 тыс. частных домов.

Марат Айзатуллин: «В Татарстане действуют 44 госрограммы, в этом году они коснутся 3,5 тыс. объектов. На реализацию программ направят 47 млрд рублей» Фото: tatarstan.ru

«Новые проекты подрядчики пока все остановили»

Айзатуллин прокомментировал информацию о том, что строительные компании приостановили продажи квартир в комплексах, строительство которых пока не начато. По его словам, жилье с использованием эскроу-счетов в Татарстане строят 89 компаний, у них в работе около 1,6 млн квадратных метров жилья.

«Поэтому у нас есть определенный задел (…) Я думаю, этот год, даже если какие-то новые стройки заморозятся, мы еще вытянем. Но если ситуация будет такая непонятная, я думаю, это более, наверное, отразится на 2023 году. На 2023 год у нас показатель большой, почти что 2,8 млн квадратных метров, которые надо будет тоже освоить», – сказал Айзатуллин.

По его словам, вопросы в оперативном порядке отрабатываются с застройщиками и банками. Предпосылок для того, чтобы проявились проблемные дома, пока нет. К слову, система эскроу защищает средства граждан на сумму до 10 млн рублей. Даже если застройщик обанкротится, средства, перечисленные на счет эскроу, вернут.

«В принципе пока таких горячих домов нет, про которые мы уже могли бы сказать: “Да, к ним есть вопросы”. Но те объекты, которые на сегодняшний день строятся, я думаю, они должны быть завершены до конца года и введены. Но новые проекты подрядчики пока все остановили – с понятной ситуацией, которая cегодня на рынке творится. Пока таких рисков (возникновения проблемных домов, – прим. Т-и) мы не видим, но ситуацию будем отслеживать, потому что она каждый день меняется», – отметил глава ведомства.

Проблема возросшей ставки по кредитам волнует все регионы и обсуждается на антикризисном штабе у вице-премьера России Марата Хуснуллина Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Вопросы вызывает возросшая до 20% ключевая ставка Банка России, соответственно, банки предлагают кредиты под 24-25%. Эта проблема волнует все регионы и обсуждается на антикризисном штабе у вице-премьера России Марата Хуснуллина. Часть предложений уже легли в основу антикризисных мер, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным.

Половина программы соципотеки на этот год уже выполнена

Айзатуллин не сомневается, что программа по строительству социальной ипотеки в этом году в Татарстане будет выполнена – из 150 тыс. квадратных метров 70 тыс. уже сданы. Ход программы рассматривается еженедельно на совещании в Правительстве Татарстана. «Мы пока там проблем не видим», – подчеркнул он.

По его словам, в основном дома по социальной ипотеке возводит «Ак Барс Строй», у которого свой панельный завод. Второй крупный подрядчик – «Домкор» из Набережных Челнов. «У них все производство свое. Инертными материалами забиты, цементом забиты. Мы с ними встречу проводили, и, как утверждают, до середины июля у них пока с материалами проблем нет, потому что они запаслись. Программу Государственного жилищного фонда мы выполним», – убежден министр.

«Мы все эти 760 домов, как запланировали, войдем и отремонтируем»

Продолжится программа капитального ремонта. В этом году в нее вошли 760 многоквартирных домов общей площадью 4,7 млн квадратных метров. Стоимость программы – 6,4 млрд рублей, в том числе из бюджета Татарстана будет выделено 1,4 млрд рублей, муниципальных образований – 1 млрд и почти 4 млрд рублей – это средства населения. «Мы все эти 760 домов, как запланировали, войдем и отремонтируем», – заверил Айзатуллин.

В программу капитального ремонта в этом году вошли 760 многоквартирных домов общей площадью 4,7 млн квадратных метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он сообщил, что программа действует с 2008 года. С того времени было отремонтировано 11,5 тыс. домов, в которых проживает почти 2 млн татарстанцев. По некоторым программам финансирование на этот год выросло. Например, программа водоснабжения населенных пунктов была увеличена с 650 млн рублей в 2021 году до 1,3 млрд рублей, модернизации очистных сооружения – со 164 до 468 млн рублей.

Министр сообщил, что в целом по программам «лимиты зафиксированы», а часть объектов уже «проторгована». Вместе с подрядчиками решаются вопросы по замене оборудования, например импортных задвижек. «Двигатели, воздуходувки, аэротенки – эти вещи мы сейчас пересматриваем», – отметил он.

Подрядчики ищут аналоги западного оборудования на рынках Азии

Во время брифинга Айзатуллин отдельно сотановился на росте цен на стройматериалы. За последнее время некоторые позиции выросли от 20 до 40%. «Поэтому мы сейчас пока в рамках тех программ, которые уже проторговали с подрядчиками, фиксируем цену, смотрим, по какой цене было проторговано и какая цена сегодня на рынке. А по тем объектам, которые еще готовятся к конкурсным процедурам, отрабатываем с поставщиками – где есть возможность заменить (оборудование западного производства, – прим. Т-и)», – сказал министр.

«При строительстве многоквартирных домов 92% всех стройматериалов и оборудования – отечественные. Больше ситуация с санкциями отражается на “индивидуальных проектах”» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он сообщил, что при строительстве многоквартирных домов 92% всех стройматериалов и оборудования – отечественные. Больше ситуация с санкциями отражается на «индивидуальных проектах», таких как реконструкция очистных сооружений. «На этих объектах мы сегодня перестраиваем (работу, – прим. Т-и), уже ищем (замену, – прим. Т-и), отрабатываем с рынком Азии, выходим на Казахстан, выходим на Китай – с ними пытаемся наладить (сотрудничество, – прим. Т-и), чтобы найти аналогичное оборудование на замену», – подчеркнул Айзатуллин.

Проблемы, по его словам, могут возникнуть с кабельной продукцией, часть которой завозилась, а также с насосами.

Минстрой обратится в ФАС из-за завышения цен на стройматериалы

Несмотря на то что инертные материалы производятся на месте и, казалось бы, не зависят от валюты, цены на них тоже начали расти. «Мы тоже такой же вопрос задаем: почему?» – ответил журналистам Айзатуллин.

По его словам, этот вопрос будет отрабатываться с ФАС. Он также обсуждается на заседаниях штаба у вице-премьера России Марата Хуснуллина. «Во всех регионах жалуются на это. Не первые мы и не последние. Я думаю, точку должны поставить. Я тоже не понимаю», – поделился глава ведомства.

Один из подрядчиков сообщил Айзатуллину, что цена намывного песка без учета логистики выросла со 130 до 260 рублей за кубометр. «Что там побудило (производителя поднять цены, – прим. Т-и), непонятно», – удивился министр.

«Есть случаи, когда наши подрядчики уже 100% оплаченный материал, который находится на складах у поставщиков, просто его не отдают, просто накинут еще 30%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что появились на рынке и спекулянты. «У нас есть еще поставщики, которые сегодня пользуются этим моментом. Мы сегодня с ними отрабатываем, готовим некий список, потом дальше будем отрабатывать и с Федеральной антимонопольной службой. Есть случаи, когда наши подрядчики уже 100% оплаченный материал, который находится на складах у поставщиков, просто его не отдают, просто накинут еще 30%. Ну это не совсем правильно. Много очень спекулируют этим моментом», – заметил Айзатуллин.

Федеральный механизм позволяет увеличивать цену контрактов на 30%. Однако сделать это непросто, нужно пройти ряд новых экспертиз, в том числе Главгосэкспертизу, и не все подрядчики готовы их проходить. «Если кто-то рассчитывает: взял, пришел, тебе еще 30% дадут, это не так», – предупредил министр.

Айзатуллин также сообщил, что пока не видит массового оттока мигрантов, которые работают на стройке. «Я бы не сказал, что сегодня есть такая проблема. Мы общаемся со строителями, встречаемся. Такого, что все побежали, возвращаются к себе домой, еще нет. Есть проблема с платежной системой – то, что они получают деньги и не могут отправить к себе на родину, эта проблема есть, а то, что какой сегодня дефицит, мы пока еще не можем сказать, потому что мы в активную фазу по стройке, по капитальному ремонту, еще не вошли. Я думаю, ближе к середине мая мы уже будем понимать, какой у нас дефицит», – полагает Айзатуллин.