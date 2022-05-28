За два месяца число заявок в «Школьный экопатруль» о свалках превысило годовой показатель

За два месяца — апрель и май число сообщений о свалках от участников республиканского конкурса «Школьный экопатруль» в Татарстане в два раза превысило показатель за весь прошлый год. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на республиканском совещании в режиме видеоконференции в Доме Правительства РТ.

«Школьники - самые неравнодушные защитники окружающей среды. Растет поколение, которому небезразличны вопросы экологии. Подтверждением тому является конкурс «Школьный экопатруль». В этом году ребята активны как никогда. С начала апреля от них поступило почти 2,5 тыс. уведомлений, что в два раза больше, чем за весь прошлый год», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, санитарно-экологический двухмесячник через три дня завершится в Татарстане. За это время в мероприятиях по уборке территорий приняли участие 755 тыс. человек. Жители республики убрали и вывезли 34 тыс. «КАМАЗов» мусора.