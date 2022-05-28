Минэкологии РТ: за два месяца татарстанцы убрали и вывезли 34 тыс. «КАМАЗов» мусора

Через три дня в Татарстане завершится 60-дневный экомарафон чистоты. За это время в мероприятиях по уборке территорий приняли участие 755 тыс. человек.

Итоги санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане подвёл сегодня на республиканском совещании в режиме видеоконференции в Кабинете Министров РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков

«Санитарно-экологический двухмесячные стартовал в первый день апреля. В течении двух месяцев жители республики, муниципальных образований, природоохранных служб, предприятий и организаций активно подключились к работе по наведению порядка. Уже с первых дней в городах, районах и посёлках прошли многочисленные природоохранные акции, массовые субботники, экологические уроки. Всего за период двухмесячника почти 1,5 тыс. экологических акций объединили тысячи энтузиастов и добровольцев», — проинформировал министр экологии и природных ресурсов РТ.

Шадриков отметил, что в мероприятиях было задействовано более 19 тыс. единиц техники. На полигоны за два месяца вывезено 510 тыс. кубометров отходов, а это 34 тыс. «КАМАЗов» с мусором. Представители муниципалитетов высадили более 760 тыс. деревьев и кустарников, а предприятия и организации — порядка 540 тыс.

«Экватор санитарного марафона мы отметили республиканским субботником. В конце апреля он прошел одновременно во всех городах и районах. Собрано более 41 тыс. кубометров отходов, участие приняли 253 тыс. человек. Татарстанцы активно откликнулись на призыв выйти на уборку», — отметил глава Минэкологии РТ.

В рамках нацпроекта «Экология» активисты из Татарстана стали участниками Всероссийской акции «Вода России», центральным в марафоне этих событий стала акция, приуроченная ко Дню Волги. Одновременно мероприятие прошло в Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре. Несмотря на непогоду, участниками акции стали сотни жителей этих городов. В результате Казань заняла первое место по количеству участников акции. В 2021 году Татарстан стал абсолютным победителем этого природоохранного мероприятия по итогам года. В этом году акция продлится до конца октября.