За два года в Новгородской области заключили 12 тыс. социальных контрактов

Благодаря мерам поддержки от государства за два года в Новгородской области заключили около 12 тыс. социальных контрактов. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

С 1 января 2021 года в силу вступило постановление Правительства РФ о назначении и выплате социальной помощи на основании социального контракта.

Право на такие выплаты имеют малоимущие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума.

«Это позволило нам порядка 12 тыс. контрактов заключить за два года, то есть это почти 40 тыс. человек, если считать с детьми. И 80% этих контрактов у нас признаны эффективными, то есть это значит, что они реально привели к увеличению доходов семей», — сказал Никитин.

Он поблагодарил российского лидера и Правительство за поддержку и отметил, что это серьезный шаг вперед для улучшения качества жизни новгородцев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России упростят процесс заключения социального контракта для безработных.