В России упростится заключение социального контракта для безработных

В России будет упрощен процесс заключения социального контракта для безработных. Планируется, что это облегчит получение поддержки от государства для данной категории населения, сообщило Правительство России в своем Telegram.

При оценке дохода малоимущей семьи, необходимой для заключения договора, заработная плата граждан, уволенных после 1 марта и признанных безработными, не будет учитываться.

Социальный контракт даст россиянам, имеющим среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума, возможность открыть свое дело, развивать подсобное хозяйства или устроиться на работу.

Ранее Кабмин направил на поддержку занятости россиян около 40 млрд рублей.