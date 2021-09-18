За два дня в Татарстане проголосовали более 57% избирателей

Фото: Султан Исхаков.

В Татарстане в течение двух дней 57,5% избирателей приняли участие в выборах депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК РТ.

«Во второй день голосования на избирательных участках проголосовали 57,5% избирателей республики (по предварительным данным ГАС „Выборы“ на 20:00», — говорится в сообщении.

Как рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, 17 сентября сделали свой выбор более 30% избирателей.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.