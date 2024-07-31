За два дня в Казани выпало 59% месячной нормы по осадкам

За два дня в Казани выпало 37 мм осадков. Это составляет 59% от месячной нормы, рассказали в мэрии столицы РТ.

В устранении последствий непогоды участвовали 277 дорожных рабочих, привлечено 83 единицы техники.

В исполкоме уточнили, что во время столь обильных дождей специалисты применяют спецтехнику, к примеру илососные и гидродинамические машины. Аварийные службы ведут мониторинг мест с высоким риском подтоплений, осуществляют выезды по заявкам, чтобы прочистить сети и откачать воду.

Напомним, что накануне город накрыло мощнейшим ливнем с градом.