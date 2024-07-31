Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За два дня в Казани выпало 59% месячной нормы по осадкам
За два дня в Казани выпало 37 мм осадков. Это составляет 59% от месячной нормы, рассказали в мэрии столицы РТ.
В устранении последствий непогоды участвовали 277 дорожных рабочих, привлечено 83 единицы техники.
В исполкоме уточнили, что во время столь обильных дождей специалисты применяют спецтехнику, к примеру илососные и гидродинамические машины. Аварийные службы ведут мониторинг мест с высоким риском подтоплений, осуществляют выезды по заявкам, чтобы прочистить сети и откачать воду.
Напомним, что накануне город накрыло мощнейшим ливнем с градом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»