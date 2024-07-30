Видео: Мощнейший ливень с градом накрыл Казань

В Казани разбушевалась непогода: дует сильный ветер, сверкают молнии и идет проливной дождь с градом. Видеозаписью поделились читатели «Татар-информа».

В Кировском районе города люди заметили двухсантиметровый град. Некоторое время жители слышали оглушительный грохот. Ранее метеорологи сообщили о надвигающейся непогоде, которая будет бушевать до конца среды.