За два часа рейда автоинспекторы Казани поймали четверых водителей, выехавших на встречку

Сегодня сотрудники городской Госавтоинспекции провели рейд на водителей, выезжающих на встречку. Облава на нарушителей проводилась в честь оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса».

Фото: городская Госавтоинспекция

За два часа рейда на улицах Ершова и Минской автоинспекторам удалось поймать четырех нарушителей, которые неправомерно выехали на встречную полосу. На всех составили протокол за нарушение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал о том, что в течение этой недели в Казани будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса», во время которого сотрудники ГИБДД также будут ловить водителей, выезжающих на встречную полосу в нарушение ПДД.