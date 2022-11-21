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Происшествия
21 ноября 2022  13:41
Павел Климчак

Автоинспекторы Казани вышли в рейд на водителей, выезжающих на встречку

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Для профилактики нарушений ПДД с 21 по 27 ноября в Казани пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

В городской Госавтоинспекции напоминают, что выезд на встречную полосу является одной из самых популярных причин ДТП с тяжкими последствиями. Это опасный и рискованный маневр.

Так, поздно вечером 19 ноября 22-летний водитель Volkswagen с признаками опьянения, предварительно, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Kia. В результате аварии травмы получили три пассажирки Volkswagen.

По закону, неправомерный выезд на встречную полосу влечет за собой штраф пять тысяч рублей либо лишение прав от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение водителя лишают прав на год.

ГИБДД Казани призывает водителей не совершать необдуманные маневры и быть внимательнее при выезде на встречную полосу.

#гибдд #выезд на встречку
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